街でもフィールドでも。冬を楽しむためのベーシックモデル【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場!

ニューバランスのスニーカーは、2019年に登場し好評を博したウインターリラックスシューズ「CARAVAN MOC」の進化形。

保温性に優れたプリマロフトを中綿に使用した撥水加工アッパーと、ソフトな履き心地を提供する多層構造のフットベッドはそのままに、よりアクティブな動きに対応するソールユニットを採用している。

ミッドカット仕様により足元の安定感が向上し、寒冷地での外出やキャンプ、街中でのリラックスシーンまで幅広く対応。

ベーシックなデザインでコーディネートにも取り入れやすく、冬の定番として活躍する一足だ。