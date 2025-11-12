納言・薄幸、17年ぶりに茶髪→黒髪で“印象ガラリ” イメチェン姿に大反響「吉高由里子かと思った」「清楚で綺麗になりますね」「なんか照れる」
お笑いコンビ・納言の薄幸（32／すすき・みゆき ）が10日、コンビのYouTubeチャンネルに登場。17年ぶりに茶髪→黒髪にしたことを明かし、“印象ガラリ”なイメチェン姿をお披露目した。
仕事の関係で一時的に黒髪にしたそう。雰囲気の変わった薄の姿に、スタッフは「どなたですか？」と驚きの様子。相方の安部紀克（33）も、「あら、え？ちょっとお嬢さん、ちょっとどうしちゃったんですか？なんか見慣れないですね。清楚な感じになっちゃって」と、たどたどしい口調でリアクションした。
自身としては「ずっと金髪ギャルとかに憧れてたんで、正直前の髪色のほうが好きですけれども、思ったより悪くないなと思いました」と薄。茶髪の頃から髪がきれいと言われることが多かったそうだが「黒にしたら一段と質の良さが際立ちましたね」と、やはり髪質には自信があるようだった。
ファンからも「え！黒黒黒！めちゃかわいい」「誰かわからなかった！ サムネで菊川怜かと思った」「サムネが吉高由里子かと思った」「やさぐれ感がなくなって、綺麗な清楚お姉さんになってなんか照れる」「めっちゃ似合ってます！シャンプーのCMカモン」「美人が際立ちます〜めちゃ良い感じ」「薄幸さん黒髪にしたら清楚で綺麗になりますね」「黒髪にすると、お肌の綺麗さも際立つね」「よけいタイプになりました」などと、絶賛コメントが相次いで寄せられている。
