剛力彩芽、“くすみカラー”で魅せる秋コーデ 仕事終わりの私服ショットに反響「すごくお洒落」「なんでそんなかわいいの」
俳優の剛力彩芽（33）が11日、自身のインスタグラムを更新。秋らしさ全開の私服コーデを披露した。
【写真】「すごくお洒落」“くすみカラー”で魅せる秋の私服コーデを披露した剛力彩芽
「お仕事終わりに」とつづり、私服オフショットをアップ。くすみブラウンのトップスにネイビーのサロペットを重ねた大人カジュアルな装いで、丸みのあるブラウンバッグが、シックな中にも柔らかな印象をプラスしている。ゆったりとした袖は、シルエットが程よい抜け感を生み、全体をダークトーンでまとめつつも軽やかさを感じさせるスタイルに。
このコーディネートにファンからは「秋コーデ素敵」「すごくお洒落」「この色合いすき」「秋らしい配色とゆとりのある感じが可愛いです 眼鏡もオシャレで剛力さんに似合っています」「なんでそんな可愛いの」「どんなお洋服も着こなしてしまう剛力ちゃんが素敵」などの声が寄せられている。
【写真】「すごくお洒落」“くすみカラー”で魅せる秋の私服コーデを披露した剛力彩芽
「お仕事終わりに」とつづり、私服オフショットをアップ。くすみブラウンのトップスにネイビーのサロペットを重ねた大人カジュアルな装いで、丸みのあるブラウンバッグが、シックな中にも柔らかな印象をプラスしている。ゆったりとした袖は、シルエットが程よい抜け感を生み、全体をダークトーンでまとめつつも軽やかさを感じさせるスタイルに。
このコーディネートにファンからは「秋コーデ素敵」「すごくお洒落」「この色合いすき」「秋らしい配色とゆとりのある感じが可愛いです 眼鏡もオシャレで剛力さんに似合っています」「なんでそんな可愛いの」「どんなお洋服も着こなしてしまう剛力ちゃんが素敵」などの声が寄せられている。