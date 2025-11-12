『8番出口』二宮和也どアップ＆“涙”の新ビジュアルに反響 「横顔美しすぎる」「さすがスター」
嵐・二宮和也が主演する映画『8番出口』が興行収入50億円を突破し、12日までに記念の新ビジュアルが公開された。
【写真】二宮和也どアップの瞳がうるうる…『8番出口』新ビジュアル
同作は8月29日に公開され、11月8日までの72日間で興行収入50億円を突破。公式Xでは「そんな大ヒットを記念して、【興行収入50億円突破記念ビジュアル】を解禁!!」と披露。
潤んだ瞳が印象的な二宮のどアップ横顔ビジュアルとともに、カンヌ国際映画祭、トロント国際映画祭、ロンドン映画祭、釜山国際映画祭、シッチェス・カタロニア国際映画祭のロゴなどが描かれた。
「たくさんのご鑑賞ありがとうございます！まだまだ劇場でお待ちしています」と呼びかけている。
この新ビジュアルに対して、「横顔美しすぎる大好きです」「美しい瞳」「涙の迷う男‥素敵だ〜」「目がキラキラ さすがスター」「視線の先には何があるんだろう？」など、多数の声が寄せられている。
本作は、2023年にインディーゲームクリエイター・KOTAKE CREATE氏が単独で開発し、累計170万ダウンロードを記録した人気ゲームが原作。無限ループする地下通路で“異変”を見抜き、脱出を目指すという異色のサスペンス・スリラー。
