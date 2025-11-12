SHEGLAM新作リップグロス♡ぷるツヤが長時間続くGlass Lock

SHEGLAMの新作リップグロス『Glass Lock Air Gloss』が11月1日(土)より発売開始♡価格は977円（税込）で、全14色の豊富なカラーバリエーションを展開。軽やかなつけ心地で鮮やかな発色を長時間キープし、ティントのように染まりすぎずするんと落とせます。ホリデーシーズンやお出かけシーンにもぴったりで、誰でも簡単にムラなく塗れるデザインも魅力です♪

ぷるツヤ長時間キープの秘密



Glass Lock Air Gloss

『Glass Lock Air Gloss』は、軽やかで密着性の高いフォーミュラを採用。使用前にチューブでアプリケーターを上下に数回混ぜることで、色持ちとツヤがさらにアップ。

ひと塗りで唇にみずみずしいツヤを与え、鮮やかな発色を長時間キープします。価格は977円（税込）で、手軽に自宅でプロの仕上がりを楽しめます。

14色から選べるカラー展開



肌なじみのよいヌードトーンから華やかにきらめくシマーまで、全14色をラインナップ。

例えば「Born Ready」「Strawberry Milk」「Bananas Foster」など、気分やシーンに合わせて自由にチョイス可能です。

細めのアプリケーターで唇の輪郭も簡単に描け、ムラなく均一に塗れるので、メイク初心者でもぷるツヤリップが完成します。

購入・販売情報



価格は977円（税込）で、SHEGLAM公式サイトから購入可能です。※販売数には限りがありますので、売り切れの場合はご容赦ください。

全世界150以上の国と地域で展開するSHEGLAMの最新リップグロスで、軽やかにツヤを纏ったぷるぷる唇をこの機会にぜひ楽しんでみてください♡

新作リップグロスでぷるツヤリップに



SHEGLAMの『Glass Lock Air Gloss』は価格977円（税込）で、軽やかなつけ心地と鮮やかな発色を長時間キープ♡

全14色のカラーバリエーションで、シーンや気分に合わせて理想のぷるツヤリップを叶えます。11月1日(土)発売開始、公式サイトで購入可能。毎日のメイクに自信をプラスしてくれるアイテムです♪