高市首相に立憲・蓮舫氏「いったん白紙にしませんか」“政治とカネ”議員の起用めぐり…参院予算委　首相「するつもりはございません」

国会では12日から参議院の予算委員会が開かれていて、野党は「政治とカネ」の問題への高市首相の対応などについてただしています。

国会記者会館からフジテレビ政治部・安部多聞記者が中継でお伝えします。

立憲民主党の蓮舫議員は高市首相に対し、政治資金収支報告書に不記載があった議員を起用した人事について「白紙にするべきだ」と迫りました。

立憲民主党・蓮舫参院議員：

総理就任時に、裏金議員、選挙で厳しい審判を受けて国民に送り出されたから人事に影響はない。その時点で裏金、いわゆる不記載議員、使う事は決めていたか。

高市首相：

検察による捜査も受けた、問題がなかった、それぞれ真摯に説明を尽くしてきた。人材については適材適所、全員参加で活動していただこうと。

立憲民主党・蓮舫参院議員：

私は自民党の人材がそんなに乏しいとは思っていない。他にも優秀な人がたくさんおられると思っている。この人事いったん白紙にしませんか。

高市首相：

一度任命したものを白紙にするつもりはない。優秀な人材がいっぱいいると自負をしております。

一方、物価高対策を巡る議論の中で、高市首相は電気・ガス料金の補助について「ちょっと深掘りしてこれまでよりも引き下げていく」と述べました。

また、クマ被害対策については「補正予算を活用して自治体が必要とする経費に対する支援を拡充する」考えを示しました。