俳優の山粼努さんが自身のXで、肺炎のために亡くなった俳優の仲代達矢さんを追悼しています。

▽▽▽▽ 山粼努さん 仲代達矢さんへの追悼 全文 ▽▽▽▽

仲代達矢さんのこと

俳優座養成所時代、四年先輩の彼が僕らのヒーローだった。（仲代さんが四期生で僕は八期）同級生のなかには、タバコの吸い方まで真似をする奴がいた。

その頃から彼は、舞台、映画両方で大活躍。若手有能演劇俳優が同時に映画スターになった第一号が彼、ナカダイタツヤ。

映画で一緒になると先輩後輩の意識が強くなったように思う。とはいえ共演の機会はあまり無かった。『天国と地獄』『影武者』くらいか。

映画の世界では先輩、後輩の関係はあまりないものだが、我々はお互い四つ違いを大切にして、それを楽しんだ、と思っている。

よい旅立ちであることを願います。

グッドラック。ありがとうございました。

2025年11月11日山粼努

△△△△ 全文 以上 △△△△

