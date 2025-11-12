石川県民が選んだ「住み続けたい街（自治体）」ランキング！ 2位「かほく市」、1位は？【2025年最新】
大東建託は、石川県居住の20歳以上の男女7310人を対象に「今住んでいる街に、ずっと住んでいたいと思うか」という設問を用いて、「いい部屋ネット 住み続けたい街（自治体）ランキング2025＜石川県版＞」の結果を発表しました。調査は2021年〜2025年の回答を累積して集計しています（一部2020年の回答も含む）。
本記事では、石川県民が選んだ「住み続けたい街（自治体）」ランキングの上位自治体をご紹介します。
居住者からは「かほくイオンモールがあるお陰で映画館がある。高校以外、保育園から大学まである。西田幾多郎記念哲学館がある」「地域性や人間性を理解していて、この街に慣れているので生活がしやすい」「穏やかで事件もなく、住みやすい。安心して生活できる。職場が近い」といった声が寄せられ、安心感と暮らしやすさへの満足がうかがえます。
居住者からは「公園や施設が新しくて綺麗。車での移動も楽々でストレスフリーなところがいい」「都会過ぎず、田舎過ぎず、自分の感覚に丁度よいと感じている」「ドラッグストア、コンビニなどがたくさんあって便利」といった声が寄せられ、生活利便性と心地よさを兼ね備えた街として人気が高まっています。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
綾乃岬
All About・All About ニュースの編集者。神奈川県出身。青山学院大学で英語を専攻し、英語系のサークルにも所属。オールアバウトに新卒で入社した後、主にAll About・All About ニュースでの企画編集を行う。現在はライフスタイル・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。とある男性アイドルのファン歴は10年以上。
(文:綾乃岬)
2位：かほく市／評点61.5／偏差値65.5石川県のほぼ中央に位置するかほく市は、豊かな自然と利便性を兼ね備えた住環境が魅力の街。市内には大型商業施設「かほくイオンモール」や、保育園から大学までの教育環境も整い、子育て世代にも支持されています。
1位：野々市市／評点62.7／偏差値69.02025年版で1位に輝いたのは、昨年2位から順位を上げた野々市市。石川県内で最もコンパクトな市域ながら、人口が増加しており、公園や医療施設、商業施設がバランスよく整備されています。「ちょうどいい都会感」が魅力です。
