「この状態でセリフ覚えてた」霜降り明星・せいや、全身金粉の衝撃ショットに「マスコットにしたい」の声
お笑いコンビ・霜降り明星のせいやさんは11月11日、自身のInstagramを更新。ドラマのセリフを覚える衝撃の姿を公開しました。
この投稿にファンからは、「有吉クイズ後ですね笑」「おじいちゃん」「キュート過ぎる」「ビリケンさんや！」「金色のおじさん」「かわいいな」「101回失敗した理由が分かる」「この写真だけで爆笑した笑」「かわいい マスコットにしたい」「ガチャガチャで集めたい」との声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
「ガチャガチャで集めたい」せいやさんは「次の日ドラマやからこの状態でセリフ覚えてた」とつづり、1枚の写真を投稿。全身金粉姿でドラマの台本を読むせいやさんの姿を公開しました。インパクトのある光景で、シュールな様子に思わず笑ってしまいます。
「そしあのも好きだけどせいアレはもっと大好き」せいやさんは9月18日の投稿で、「アレン様の『ハッピーバースデーアンタァ』の息でろうそくぜんぶ消えました」とつづり、タレントのアレンさんとのツーショットを公開。コメントでは、「大好きな二人 せいやさんお誕生日おめでとう御座います」「そしあのも好きだけどせいアレはもっと大好き」「アレン様の隣にいるせいやが1番自然体に見える せいアレしか勝たん」との声が寄せられています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
