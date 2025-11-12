¹ÒÂ³µ÷Î¥295km¤ò¸Ø¤ë·ÚEV¤ò¸øÆ»»î¾è¡ª¡¡¥Û¥ó¥À¡ÖN-ONE e:¡×¤ÏÄãÌÂ»Ô¾ì¤Îµ¯ÇúºÞ¤È¤Ê¤ë¤«!?
´Ý·Á¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤Î¾åÉô¤ò¥«¥Ã¥È¤·¤¿ÆÈÆÃ¤ÎÌÜ¸µ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê´éÌÌ¡£¥ì¥È¥í¤À¤±¤É¡¢º£¤Ã¤Ý¤¤¡£¥Û¥ó¥À¤ÎÍ·¤Ó¿´¤¬ßÚÎö
¥Û¥ó¥À¤¬ËÜµ¤¤Ç»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¿!¡¡½é¤Î¾èÍÑ·ÚEV¡ÖN-ONE e¡§¡×¤¬¤Ä¤¤¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¸«¤¿ÌÜ¤Ï¥¥å¡¼¥È¡¢¤Ç¤â¤½¤ÎÃæ¿È¤Ï......!?¡¡½µ¥×¥ì¼«Æ°¼ÖÈÉ¤¬»î¾è²ñ¤ÇÂÎ´¶¤·¤¿¡¢ü¥·Ú¤Î¾ï¼±¤ò¤Ö¤Ã²õ¤¹ü¥¤½¤ÎÁö¤ê¤È¤Ï!?¡¡ÀìÌç²È¤Î¾Ú¸À¤â¸ò¤¨¤Æ¡¢¥Û¥ó¥ÀÞÕ¿È¤Î°ìÂæ¤òÅ°Äì²òË¶¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Û¥ó¥À¡ÖN-ONE e:¡×¤ÎºÙÉô
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡Ú¥Û¥ó¥ÀÞÕ¿È¤Î·ÚEV¤Î¼ÂÎÏ¡Û
¥Û¥ó¥À½é¤Î¾èÍÑ·ÚEV¡¢ÇúÃÂ¡ª
2025Ç¯9·î12Æü¡¢¥Û¥ó¥À¤¬Êü¤Ã¤¿·ÚEV¤Î¿·À±¡¦N-ONE e:¤¬¤Ä¤¤¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£¥Ù¡¼¥¹¤ÏÄ¹Ç¯¥¬¥½¥ê¥ó»ÅÍÍ¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¥Û¥ó¥À¤Î·ÚN-ONE¤À¡£
N-ONE e:¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ï¥¥å¡¼¥È¤À¤¬¡¢¹ÒÂ³µ÷Î¥¤ÏWLTC¥â¡¼¥É¤Ç295km¡£µÞÂ®½¼ÅÅ¤Ê¤éÌó30Ê¬¤Ç80¡ó¤Þ¤Ç²óÉü¤¹¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÆü»º¥µ¥¯¥é¤Ï180km¡£¤³¤Îº¹¤À¤±¤Ç¤â¡¢N-ONE e:¤ÎËÜµ¤ÅÙ¤¬¥Ó¥ê¥Ó¥êÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ª
º£²ó¡¢½µ¥×¥ì¼«Æ°¼ÖÈÉ¤Ï¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÊóÆ»¿Ø¸þ¤±»î¾è²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£N-ONE e:¤ÇÁö¤ê»Ï¤á¤Æ¡¢»×¤ï¤º¡Ö¤³¤ì¡¢¥Þ¥¸¤Ç·Ú¡©¡×¤ÈÀ¼¤¬Ï³¤ì¤¿¡£¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¾è¤ê¿´ÃÏ¤Ë²Ã¤¨¡¢EV¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀÅ¤±¤µ¤¬Áê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êºø³Ð¤¹¤é³Ð¤¨¤ë¡£¥Û¥ó¥À¡¢¥Ï¥ó¥Ñ¤Í¤§¡ª
±½¤ÎEV¤¬2025Ç¯9·î12Æü¤ËÈ¯Çä¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë²Á³Ê¤Ï269Ëü9400¡Á319Ëü8800±ß
¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹3395mm¡ßÁ´Éý1475mm¡ßÁ´¹â1545mm¡£¼è¤ê²ó¤·¤¬³Ú¡ª
´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿¥ê¥¢¥Ó¥å¡¼¤Ë¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÎÏ¶¯¤¤¥é¥¤¥ó¡£²û¤«¤·¤¯¤Æ¿·¤·¤¤
¼«Æ°¼Ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦ÅíÅÄ·ò»Ë»á¤â¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡ÖN-ONE e:¤Ë»î¾è¤·¤Æ¤Þ¤º´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤È¤·¤ÆÈó¾ï¤Ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£Áö¹ÔÀÇ½¡¢³°´Ñ¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡½¡½¤¤¤º¤ì¤â²áÅÙ¤Ê±é½Ð¤¬¤Ê¤¯¡¢EV¤È¤·¤Æ¤ÎËÜ¼Á¤ò¼«Á³ÂÎ¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¥¤¥ë¥É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤·¤Ã¤¯¤ê¤¯¤ë¡×
¥Ù¡¼¥¹¤ÏN-ONE¤À¤¬¡¢Æâ³°Áõ¤Ë¤Ï¿ï½ê¤Ë°ã¤¤¤¬¸«¤é¤ì¡¢Ã±¤Ê¤ëEV²½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÆÈ¼«¤Î¸ÄÀ¤¬¤¢¤ë¡£³¹¤ÎÉ÷·Ê¤Ë°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯ÍÏ¤±¹þ¤à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢Æü¾ï»È¤¤¤Î¥¯¥ë¥Þ¤È¤·¤ÆÈó¾ï¤Ë¹¥¤Þ¤·¤¤¡£¥¯¥ë¥Þ¤ò¼«¸ÊÉ½¸½¤Î¥Ä¡¼¥ë¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤Ë¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¹µ¤¨¤á¤Ë±Ç¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¼Â¤Ï¥¿¡¼¥²¥Ã¥ÈÁØ¤Ë¤½¤Î¥Ò¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¹ØÆþ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬40Âå¡¢50Âå¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï20Âå¤Î½÷À¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤òÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃËÀ¤¬¾è¤Ã¤Æ¤â°ãÏÂ´¶¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ½÷ÀÅª¤Ê´¶À¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÈÝÄê¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×
¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤Ê¤¼¥Û¥ó¥À¤Ï½é¤Î¾èÍÑ·ÚEV¤ËN-ONE¤ò»ØÌ¾¤·¤¿¤Î¤«¡©¡¡ÉáÄÌ¤Ë¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¥Û¥ó¥À¤Ë¤Ïà·Ú¤ÎÀäÂÐ²¦¼ÔáN-BOX¤¬¤¢¤ë¡£2025Ç¯ÅÙ¾åÈ¾´ü¡Ê4¡Á9·î¡Ë¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï9Ëü7958Âæ¡£ÅÐÏ¿¼Ö¤ò´Þ¤à¿·¼ÖÈÎÇäÂæ¿ô¤ÇÆ²¡¹¤ÎÂè1°Ì¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤Ê¤¼N-BOX¤Ç¤Ï¤Ê¤¯N-ONE¤Ê¤Î¤«¡©
ÅíÅÄ»á¤¬¤³¤¦²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö¥Û¥ó¥À¤¬N-BOX¤Ç¤Ï¤Ê¤¯N-ONE¤òEV²½¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¹ÔÆ°·¹¸þ¤¬¿¼¤¯´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï¥Û¥ó¥À¤¬ÆÈ¼«¤Ë½¸·×¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ó¥Ã¥°¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢N-BOX¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÏÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£Æâ¤Î°ÜÆ°¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Ä¹µ÷Î¥°ÜÆ°¤òÉÑÈË¤Ë¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¤Ä¤Þ¤ê¡¢N-BOX¤Ï·Ú¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤Î¤À¡£
¡Ö°ìÊý¤Ç¡¢N-ONE e:¤ÏÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£Æâ¤Ç¤Î°ÜÆ°¤ò¼ç´ã¤ËÃÖ¤¤¤¿¥»¥«¥ó¥É¥«¡¼Åª¤Ê°ÌÃÖ¤Å¤±¡£EV¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¶¦Í¤¹¤ë¾¦ÍÑ¼ÖN-VANe¡§¤ÈÆ±ÍÍ¡¢Ëþ½¼ÅÅ¤Ç¤Î¹ÒÂ³µ÷Î¥¤¬½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¸½¾õ¤Îµ»½Ñ¤Ç¤Ï¡¢N-BOX¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó¤òEV²½¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¼Ö½Å¤ä¶õÎÏ¤Î±Æ¶Á¤Ç¹ÒÂ³µ÷Î¥¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×
¥Û¥ó¥À½é¤Î¾èÍÑ·ÚEV¤ËN-ONE¤òÁªÂò¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÀ½ÉÊÀïÎ¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê»È¤¤Êý¤ËÂ¨¤·¤¿¹çÍýÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤È¤¤¤¦¤ï¤±¡£
EV²½¤Ë¤è¤ëÀÅ½ÍÀ¤¬¡¢²ñÏÃ¤ä²»³Ú¤ò¤è¤êË¤«¤Ë¶Á¤«¤»¤ë¡£»ëÇ§À¤â¹â¤¤
¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤ÎÃæ¤Ë¼ý¤Þ¤ëEV¥æ¥Ë¥Ã¥È¡£¥¹¥à¡¼¥º¤Ê²ÃÂ®¤Î¸»
°ìÊý¡¢¼«Æ°¼Ö»ï¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤«¤é¤Ï¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬Èô¤Ö¡£
¡Ö¤â¤·¥Û¥ó¥À¤¬N-BOX¤ÎEVÈÇ¤ò»Ô¾ì¤ËÅêÆþ¤¹¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤ÎEVÉáµÚ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂç¤¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤´Â¸¤¸¤Î¤è¤¦¤ËN-BOX¤ÏàÆüËÜ¤Ç°ìÈÖÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ë¥Þá¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢EV²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¤ÏÁý²Ã¤·¡¢²Á³Ê¤âÁê±þ¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤âN-BOX¤ÎºÇ¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¤È¤·¤ÆEV¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎEV¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ§¼±¤ä¹ØÇã°ÕÍß¤ËÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Ï¤º¡×
ÅíÅÄ»á¤Ï¤³¤¦Áí³ç¤¹¤ë¡£
¡Öº£¸å¤Ï¥Û¥ó¥À¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢Æü»º¡¢»°É©¡¢¥¹¥º¥¡¢¥À¥¤¥Ï¥Ä¡¢¤½¤·¤ÆÃæ¹ñBYD¤¬·ÚEV»Ô¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¹½¿Þ¤Ë¤Ê¤ë¡£¹ñÆâÈÎÇä¤ÎÌó4³ä¤òÀê¤á¤ë·Ú¤Ï¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ä¶ÈÌ³¤ÎÃæ¤Ç¿Í¡¹¤¬µ¤·Ú¤ËEV¤È¿¨¤ì¹ç¤¦¥Ä¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¨¤ë¡£
·ÚEV¤¬EV¼ûÍ×Á´ÂÎ¤ò²¡¤·¾å¤²¤ë´ðÈ×¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï³Î¤«¤Ç¤¢¤ê¡¢·Ú¤Î²¦¼ÔN-BOX¤òÍÊ¤¹¤ë¥Û¥ó¥À¤Î·ÚEV»Ô¾ì¤ËÂÐ¤¹¤ë±Æ¶ÁÎÏ¤¬¡¢N-ONE e:¤òÄÌ¤¸¤Æ»î¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÆüËÜ¼«Æ°¼ÖÈÎÇä¶¨²ñÏ¢¹ç²ñ¤ÈÁ´¹ñ·Ú¼«Æ°¼Ö¶¨²ñÏ¢¹ç²ñ¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯1¡Á6·î¤ÎEV¹ñÆâÈÎÇäÂæ¿ô¡Ê·Ú´Þ¤à¡Ë¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ¤Ç7¡ó¸º¤Î2Ëü7321Âæ¤Ç¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹À®Ä¹¡£
Êä½õ¶â¤Ï½áÂô¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢½¼ÅÅ¥¤¥ó¥Õ¥éÉÔÂ¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¿·¼ÖÁ´ÂÎ¤ËÀê¤á¤ëEV¤Î³ä¹ç¤Ï1.4¡ó¡ÊÁ°Ç¯Èæ0.2¥Ý¥¤¥ó¥È¸º¡Ë¡£¤³¤ÎÄäÂÚ¤¹¤ëEV»Ô¾ì¤Ë¡¢¥Û¥ó¥À¤ÎN-ONE e:¤ÏÉ÷·ê¤ò¤¢¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«!?
¼èºà¡¦Ê¸¡¦»£±Æ¡¿½µ¥×¥ì¼«Æ°¼ÖÈÉ