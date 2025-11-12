屋台で中国人がよく作ってる「煎餅」のレシピを紹介！ 味噌×卵×ネギで完成する“ネギ味噌クレープ”が簡単でおいしそう

今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『中国人がよく作ってるやつ【ずんだもんワールドクッキング】』というnamerouさんの動画です。

中国人がよく作ってるやつ【ずんだもんワールドクッキング】

中国のストリートフード「煎餅」作りに挑戦する料理動画が投稿されています。合成音声キャラクターのずんだもんが料理を紹介するソフトウェアトークキッチン動画となっています。

まずはネギを刻みます。今回はネギだけで作りますが、他にもハムやパクチーを使うこともあるそうです。

赤味噌、豆板醤、オイスターソースを混ぜて練っておきます。砂糖も少し加えます。

「どこのご家庭にもある……」と登場したのは“タワ”。インド料理好きな投稿者らしいアイテムです。ここにオイルを塗り、生地を垂らして塗り広げます。

卵を割り入れ、ヘラでつぶします。よい具合に火が通ったら裏返します。屋台料理らしい風情がよく出ています。

あとは味噌を塗り、ネギをのせ、折りたためば完成です。「煎餅」は、朝食やおやつとして食べられるストリートフード。投稿者にとっては馴染みのある料理で、現地だけでなくアメ横でも見かけるそうです。

味については「小麦粉焼いたやつに卵とネギがのって味噌が塗ってあるやつです。美味しくないはずがないですね」と安定の味を評価。多めの油でカリッと焼き上がっていますが、もちっとした食感も残っているそうです。

ちょっと小腹がすいたときにぴったりな一品です。今回はタワを使って高温で焼きましたが、もちろんフライパンでもOKです。作ってみたい方は、ぜひ動画も視聴してみてください。

視聴者コメント

屋台で売ってるやつね

出来立てが絶対にうまそう

うまい要素しかない

クッソ簡単だな、真似しよう

うまそう。たべてみたい

