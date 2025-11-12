「見るのが結構好きなので」三笘薫が引退したらやってみたい意外な職業は？ 対談相手の熊谷紗希も仰天！ 人生一緊張した瞬間はクロアチア戦のPK
日本代表のエース三笘薫（ブライトン）が、筑波大学の先輩で、なでしこジャパンのレジェンド熊谷紗希（ロンドン・シティ）と対談を行なった。日本サッカー協会の公式YouTubeチャンネルが映像を公開している。
互いの印象などを語ったなか、熊谷が質問を投げかける形で一問一答も実施。三笘は「好きな食べ物」は「ラーメン」、「苦手なこと」は「絵を描くこと」、「人生で最も緊張した瞬間」は「（カタールW杯の）クロアチア戦のPK」、そして「引退したらやってみたい意外な職業」は、考え込んだ上で「テニス選手」と答えた。
熊谷を驚かせた「テニス選手」について、三笘は「テニスを見るのが結構好きなので。やるのは下手くそですけど。面白そうだなと思って」と説明した。
また、「昨季のプレミアリーグ第25節、チェルシー戦でのゴール。あのトラップは自分でもびっくり？」という問いにも対応。ブライトンで活躍する28歳は、超絶トラップを炸裂させた一撃に関して、「ファーストタッチ目から大びっくりしてましたね」と振り返った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「ファーストタッチ目から大びっくり」三笘が振り返った昨季のブライトン年間ベストゴール
互いの印象などを語ったなか、熊谷が質問を投げかける形で一問一答も実施。三笘は「好きな食べ物」は「ラーメン」、「苦手なこと」は「絵を描くこと」、「人生で最も緊張した瞬間」は「（カタールW杯の）クロアチア戦のPK」、そして「引退したらやってみたい意外な職業」は、考え込んだ上で「テニス選手」と答えた。
熊谷を驚かせた「テニス選手」について、三笘は「テニスを見るのが結構好きなので。やるのは下手くそですけど。面白そうだなと思って」と説明した。
また、「昨季のプレミアリーグ第25節、チェルシー戦でのゴール。あのトラップは自分でもびっくり？」という問いにも対応。ブライトンで活躍する28歳は、超絶トラップを炸裂させた一撃に関して、「ファーストタッチ目から大びっくりしてましたね」と振り返った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「ファーストタッチ目から大びっくり」三笘が振り返った昨季のブライトン年間ベストゴール