日本プロ野球選手会が主催する「エイブルトライアウト2025〜挑め、その先へ〜」が12日、マツダスタジアムで行われ、38選手が参加。巨人を戦力外となった高橋礼投手（30）が勝負の8球を投げ終え「現役続行の強い気持ちで臨みました」と改めて思いを口にした。

開始8人目の投手として午前中のマツダのマウンドに上がった高橋は、松山竜平（40＝広島）、鈴木蓮（21＝DeNA）、そしてケガのため不参加となったフルプに代わり出場したサポート選手と対峙（たいじ）した。松山には痛烈な中前打を許したものの、続く鈴木蓮を三ゴロ併殺打に打ち取り、最後のフルプの代役サポート選手は中飛に打ち取り笑顔でマウンドを後にした。

勝負のマウンドを終えた30歳は「しっかり腕を振って投げることができましたし、自分らしくゴロを打たせることもできたんで、そこは良かったかなと思います」と爽やかな笑みを浮かべ「来年もNPBの舞台でやりたいという気持ちが強かったんで…現役続行の強い気持ちで臨みました」と改めてトライアウトに臨んだ意気込みを明かした。

最後に「ファンの方もたくさん来てくれていますし、そういう声援が今日も力になって良いピッチングができたかなというふうに思います」とファンの声援に感謝した。

同選手はソフトバンク時代の2019年に12勝を挙げて新人王を獲得。テンポのいいサブマリン投法で活躍し、2023年オフ、アダム・ウォーカーとの交換トレードで泉圭輔とともに巨人移籍した。移籍1年目の昨季は4月7日のDeNA戦で1086日ぶりの白星を挙げるなど、11試合に登板し2勝2敗、防御率3・66だったが、プロ8年目の今季は1軍登板なしに終わった。