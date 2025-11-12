弁護士資格保有のモデル・早坂シャーニィー、事務所所属が決定 SNS総フォロワー150万人越え
総フォロワー150万人を超えるモデル・早坂シャーニィー（27）が、ダイバーシティをコンセプトにタレントマネジメントを行う「Almost Japanese」に、11月1日より所属した。早坂はオーストラリア・クイーンズランド州の弁護士資格を保有する異色の存在で、モデル業とともに社会課題の発信にも積極的に取り組んでいる。
【写真】美脚スラリ！モデルとしても活躍する早坂シャーニィー
1997年12月15日生まれ、オーストラリアと仙台をルーツに持つ早坂は、4歳でゴールドコーストへ移住。大学卒業後に日本へ拠点を移し、ファッションやライフスタイルを発信する傍ら、地元・仙台の祖母との動画をSNSで公開して人気を集めた。TikTokでは登録者70万人を突破し、祖母との日常を切り取った動画の中には数百万回再生を超えるものもある。
また、2022年にはオーストラリア クイーンズランド州の弁護士資格を取得。法律知識を生かしながら、女性のエンパワーメントや環境問題など社会的テーマへの意識を高く持ち、講演やメディア出演も行っている。普段の生活でもリユース品の利用や節水を心がけるなど、サステナブルな暮らしを実践しているという。
早坂はELLEGIRL UNI（ハースト婦人画報社）としての活動経験もあり、国際的な視野を持つインフルエンサーとして注目されている。2022年には世界的若者サミット「One Young World」に参加し、ドメスティックバイオレンスに関する会議にも出席。SNSを通じて「身近な視点で社会問題を考える」姿勢を発信し続けている。
早坂シャーニィー（モデル／弁護士資格保有）1997年12月15日生まれ。出身：オーストラリア／仙台、趣味・特技： DIY、ジェットスキー、釣り、古着屋巡り、記事の執筆（本の出版経験あり）、言語：英語、日本語、仙台弁。
