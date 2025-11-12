研ナオコ、花々が咲く自宅テラスのガーデニングを披露「クレマチス ステキです〜」「ベゴニアもたくさん咲いていますね」「和みます」
歌手でタレントの研ナオコ（72）が、12日までに自身のブログを更新。色鮮やかな花々が咲く自宅テラスのガーデニングを披露した。
【写真】「綺麗なお花ですね〜」「ステキです」クレマチス＆ベゴニアが咲く研ナオコの自宅テラス
研は「我が家のテラスにクレマチス咲きました つぼみもいくつかあるのでもう少し咲きそうです」とうれしそうに報告し、空に向かって紫の花を咲かせたクレマチスを披露。
ほかテラスには、ベゴニアも咲き続けているといい「お父さん担当の自動水やりのおかげです」と、一緒に手入れをしてくれている夫に感謝していた。
コメント欄には「綺麗なお花ですね〜」「クレマチス ステキです〜」「テラスにクレマチス可愛いですね。ベゴニアもたくさん咲いていますね」「和みますね」など、さまざまな声が寄せられている。
