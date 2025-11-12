ドジャースのブランドン・ゴームズGMが11日（日本時間12日）、米国ネバダ州ラスベガスで開催されているGM会議に出席。大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希に次ぐ日本選手の獲得に意欲を見せた。

今オフはポスティングシステムで巨人・岡本、ヤクルト・村上、西武・高橋、今井がメジャー移籍を目指し、海外FA権を行使した選手も含め、移籍市場に多くの日本選手が出ている。同GMは選手補強について「いい選手はどこの国の選手でも好きだよ」と笑顔。「たまたまそれが日本人なら最高だね。最終的には、FA市場の状況と、チームにどんな形でフィットするか次第だ」と話した。

今季、球団史上初のワールドシリーズ制覇を達成したドジャース。常勝軍団確立へ「FAには優秀な選手が多い。過去にも示してきたように、我々は常に多くの選手の争奪戦に参加している。チームの構成に合い、優勝を後押ししてくれると思えば、誰であっても検討する」と断言する。

マンシーと再契約するなど、チームとしての土台を固めつつ、移籍市場でも積極的に選手獲得を進めていく。日本選手の獲得については「さっきも言ったように、彼らは素晴らしい選手だし、我々は“いい選手”が好きだ。だから“合わない”とはまったく思っていない。チームを良くするための、あらゆる可能性について常に話をしているし、そのうえで流れに任せるだけだ」と話すにとどめた。