ぱーてぃーちゃん・きょんちぃ、推し活没頭した結果、高校退学に 驚く共演者を尻目にサラリ「悔いないよ」
お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんの金子きょんちぃが11日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女がDEEPに吠える夜』（後11：59）に出演。推し活に没頭した学生時代を振り返った。
【写真】「5年できょんちぃは超肥える」“ほっそり→ふっくら”のビフォーアフター披露の金子きょんちぃ
この日番組では国内で推定1300万人いるともいわれる「推し活」について特集。推し活を続けることで感じる“疲れ”について語った。その中できょんちいはLDH所属のグループ「GENERATIONS」の推し活を行っていることを告白した。
きょんちいは「好き過ぎて。デビュー前に武者修行っていって、バス１台でいろんなところで無償ライブをやっていたんですよ。それを追っかけまわしてたら学校の単位とれなくて…高校辞めた」とぶっちゃけ。
MCの上田晋也は爆笑、共演者も驚きの表情を浮かべると中、きょんちいは「でも、悔いないよ」とサラリと語った。
