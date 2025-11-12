『鬼滅の刃』まだ配布するの！？新たな特典10弾にファン驚き「これが最後かな」「すごいの来た」
アニメ『鬼滅の刃』の劇場版『鬼滅の刃 無限城編 第一章 猗窩座再来』（7月18日公開）第10弾となる来場御礼入場者特典「蛇腹ポストカードセット〜決戦編〜」が、15日〜28日にかけて配布されることが発表された。新たな特典にネット上では驚きの声があがっている。
【画像】絵柄は上弦の鬼VS冨岡、胡蝶たち 新特典のポストカード＆ポスター
特典は、決戦CMの場面写真を使用した蛇腹型のポストカードセットで、そのまま飾っても、１枚ずつ切り取ってもお楽しみいただけるアイテムとなっている。それぞれの呼吸や血鬼術の部分にはクリアコーティング加工を施したスペシャル仕様になっている。
また、IMAX上映限定の入場者特典として「IMAXビジュアル スペシャルポスター」の配布が決定。IMAX上映でしか手に入らない限定特典となる。
第10弾目の特典配布にネット上では「豪華な10弾特典！！今公開中のキャラクターCMが12月27日まであるので12月も特典があるのでは！？」「これが最後の特典になるのかな。。特典あっても無くても上映終了まで出来るだけ観に行く！」「あーこれは！ここにきてすごいの来た。行かねば」と驚いている。
『鬼滅の刃』は、2016年2月から20年5月まで『週刊少年ジャンプ』で連載していた人気漫画が原作で、大正時代の人喰い鬼の棲む世界を舞台に、家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子を人間に戻すため＜鬼殺隊＞へ入隊し、家族を殺した鬼を討つ姿を描いた物語。コミックスの全世界累計発行部数は2億2000万部を突破している。
2019年4月から9月にかけてテレビアニメ「竈門炭治郎 立志編」が放送され、大きな話題となり、『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』が2020年10月に公開。全世界での興行収入は約517億円を突破するなど社会現象となった。
その後、ゲーム化や舞台化もされ、2021年12月にテレビアニメ「遊郭編」、2023年4月に「刀鍛冶の里編」、2024年5月〜6月に「柱稽古編」が放送。そして劇場版『鬼滅の刃 無限城編』が3部作で制作され、『劇場版「鬼滅の刃」 無限城編 第一章 猗窩座再来』では、炭治郎たち“鬼殺隊”が鬼の根城＜無限城＞を舞台に、宿敵・鬼舞辻無惨、上弦の鬼との最終決戦が描かれる。
