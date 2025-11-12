【ぽこ あ ポケモン】 2026年3月5日 発売予定 価格：8,980円

ポケモンは、2026年3月5日発売予定のNintendo Switch 2用スローライフ・サンドボックス「ぽこ あ ポケモン」の店舗別予約特典を公開した。パッケージ版の予約受付は11月13日より順次開始予定。

「ぽこ あ ポケモン」の予約特典には、Amazon「メタモン型木製トレー」やポケモンセンター「むぎゅっとメタモン フィギュア」が登場。そのほかにもエディオン「オリジナルキャップ」やファミリーマート「アクリルチャーム」などがラインナップされている。本稿では全20種ある店舗別予約特典をまとめて紹介していく。

アニメイト

早期購入特典：スクパズ（アクリル6個セット）

Amazon

早期購入特典1：家具「ひらべったいうえ木」※ゲーム内アイテム

早期購入特典2：メタモン型木製トレー

イオン／イオンスタイル／イオンスーパーセンター（ゲーム取扱店）

早期購入特典：オリジナルガラスキャニスター

イトーヨーカドー

早期購入特典：オリジナルコインケース

エディオン

早期購入特典：オリジナルキャップ（メタモン）

ゲオ

早期購入特典：アクリルジオラマ

セブンネットショッピング

早期購入特典：アクリルスマホスタンド

Game TSUTAYA加盟店

早期購入特典：二層アクリルブロック

トイザらス

早期購入特典：ピタッとくっつく保温冷クロス

ドン・キホーテ

早期購入特典：オリジナルポーチ

ノジマ

早期購入特典：オリジナルメラミンカップ

ビックカメラ／ソフマップ／コジマ

早期購入特典：タンブラー（画像未公開）

ファミリーマート

早期購入特典：アクリルチャーム

古本市場／ふるいち

早期購入特典：マスキングテープ（幅20mm×長さ5m）

ポケモンセンター／ポケモンセンターオンライン

早期購入特典：むぎゅっとメタモン フィギュア

ヤマダデンキ

早期購入特典：ロングハンドタオル

ヨドバシカメラ

早期購入特典：A4オリジナルクリアファイル

楽天ブックス

早期購入特典1：コットン巾着

早期購入特典2：クロス巻きメモ帳（A7サイズ）

ローソン／HMV&BOOKS

早期購入特典：ステッカー２枚セット（フワンテ＆メタモン）

新星堂WonderGOO

早期購入特典：まんまるマグカップ（画像未公開）

(C)2025 Pokémon. (C)1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

(C)2025 KOEI TECMO GAMES

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

