「ぽこ あ ポケモン」予約特典まとめ！ メタモンのフィギュアや木製トレーなどがラインナップ
ポケモンは、2026年3月5日発売予定のNintendo Switch 2用スローライフ・サンドボックス「ぽこ あ ポケモン」の店舗別予約特典を公開した。パッケージ版の予約受付は11月13日より順次開始予定。
「ぽこ あ ポケモン」の予約特典には、Amazon「メタモン型木製トレー」やポケモンセンター「むぎゅっとメタモン フィギュア」が登場。そのほかにもエディオン「オリジナルキャップ」やファミリーマート「アクリルチャーム」などがラインナップされている。本稿では全20種ある店舗別予約特典をまとめて紹介していく。
アニメイト
早期購入特典：スクパズ（アクリル6個セット）
Amazon
早期購入特典1：家具「ひらべったいうえ木」※ゲーム内アイテム
早期購入特典2：メタモン型木製トレー
イオン／イオンスタイル／イオンスーパーセンター（ゲーム取扱店）
早期購入特典：オリジナルガラスキャニスター
イトーヨーカドー
早期購入特典：オリジナルコインケース
エディオン
早期購入特典：オリジナルキャップ（メタモン）
ゲオ
早期購入特典：アクリルジオラマ
セブンネットショッピング
早期購入特典：アクリルスマホスタンド
Game TSUTAYA加盟店
早期購入特典：二層アクリルブロック
トイザらス
早期購入特典：ピタッとくっつく保温冷クロス
ドン・キホーテ
早期購入特典：オリジナルポーチ
ノジマ
早期購入特典：オリジナルメラミンカップ
ビックカメラ／ソフマップ／コジマ
早期購入特典：タンブラー（画像未公開）
ファミリーマート
早期購入特典：アクリルチャーム
古本市場／ふるいち
早期購入特典：マスキングテープ（幅20mm×長さ5m）
ポケモンセンター／ポケモンセンターオンライン
早期購入特典：むぎゅっとメタモン フィギュア
ヤマダデンキ
早期購入特典：ロングハンドタオル
ヨドバシカメラ
早期購入特典：A4オリジナルクリアファイル
楽天ブックス
早期購入特典1：コットン巾着
早期購入特典2：クロス巻きメモ帳（A7サイズ）
ローソン／HMV&BOOKS
早期購入特典：ステッカー２枚セット（フワンテ＆メタモン）
新星堂WonderGOO
早期購入特典：まんまるマグカップ（画像未公開）
(C)2025 Pokémon. (C)1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
(C)2025 KOEI TECMO GAMES
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。