テクノマセマ、7-9月期(2Q)経常は黒字浮上

テクノマセマティカル <3787> [東証Ｓ] が11月12日昼(11:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の経常損益(非連結)は5200万円の赤字(前年同期は1億7300万円の赤字)に赤字幅が縮小した。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の経常損益は5600万円の黒字(前年同期は1億0900万円の赤字)に浮上する計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の経常損益は2100万円の黒字(前年同期は9000万円の赤字)に浮上し、売上営業損益率は前年同期の-60.2％→9.8％に急改善した。



株探ニュース

