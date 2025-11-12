ＭＬＢは１１日（日本時間１２日）、全米野球記者協会（ＢＢＷＡＡ）の投票で決まるア・リーグ最優秀監督賞を発表し、ガーディアンズのＳ・ボート監督（４１）が昨年に続いて受賞した。ナ・リーグはブルワーズのマーフィー監督が２年連続受賞となり、両リーグともに“連覇”となった。

ア・リーグ中地区のガーディアンズは今季、最大１５・５ゲーム差をひっくり返し、レギュラーシーズン最終日にメジャー史上最大の逆転地区優勝を果たした。１０連勝するなど９月に驚異の強さは発揮したボート監督は「（９月上旬にあった首位との）１１ゲーム差そのものはその日コントロールできないのだ。我々がコントロールできるのは目の前の１試合だ。我々は『１日ずつ、１試合ずつ』という決まり文句をしつこいほどに繰り返した。みんな、うんざりしたかもしれないが、我々はそれを本当に体現したのだ。そのような大差を覆す唯一の方法は、１試合ずつ勝ち、コントロール可能なことをコントロールすることだ。だから我々はそれを説き、そして毎日実行しようとした」と振り返った。