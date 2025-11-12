ホットプレートで！「さつまいもあんのどら焼き」のレシピ｜米粉・野菜のこどもおやつ

今が旬のさつまいもを使った、ほっこりおいしいおやつのレシピをご紹介します。

バターが入ったなめらかな口あたりのさつまいもあんは、自然な甘みでこどももおとなも大好きな味！

どら焼きの皮をホットプレートで焼くのも、ワクワク感がアップして◎ですよ♪

「さつまいもあんのどらやき」のレシピ

材料（直径約6.5cmのもの8個分）

〈さつまいもあん〉

さつまいも（小）……1本（約180g）

砂糖……40g

バター……5g

塩……少々



〈生地〉

米粉（製菓･料理用）……100g

卵……2個

ベーキングパウダー……小さじ1

砂糖……大さじ1

みりん……大さじ1

はちみつ……大さじ1



※ポツリヌス症の予防のため、1歳未満の乳児にあたえることは避けてください。

作り方

（1）さつまいもあんを作る

さつまいもは皮を厚めにむき（正味140g）、3cm角に切る。水にさっとさらして水けをきり、耐熱のボールに入れてふんわりとラップをかけ、電子レンジ（600W）で3分ほど加熱する。取り出して熱いうちに泡立て器でつぶし、ほぼなめらかになったら、砂糖、バター、塩を加えてよく混ぜる。

（2）生地を作る

別のボールに卵を割りほぐし、砂糖を加えて泡立て器でよくすり混ぜ、はちみつ、みりんを加えて混ぜ合わせる。米粉、ベーキングパウダーを加え、なめらかになるまで混ぜ合わせる。

（3）ホットプレートで生地を焼き、さつまいもあんをはさんで、でき上がり！

ホットプレートを160℃に熱し、生地を大さじ1杯分ほど流し入れ、直径約6.5cmの円形に広げる。生地の表面にプツプツと穴があき、裏側がこんがりとしたら裏返し、20秒ほど焼く。同様にして、合計16枚分の生地を焼き、乾いた清潔なざるやふきんに並べて粗熱を取る。皮2枚でさつまいもあんの1/8量をはさみ、かるく押さえて形を整える。1個ずつラップで包み、生地とあんをなじませる。

ホットプレートがない場合は……

ホットプレートで焼くと生地がきれいに色づきます。

ホットプレートがない場合は、焼き色に少しムラができるけど、フライパンで焼いてもOK。フライパンで作る場合は、中火で熱してサラダ油を薄く塗り、フライパンの底をぬれぶきんに10秒ほどのせてさましてから弱火にかけ、3と同様に焼いて。

米粉を使ったもっちりとした皮と、なめらかなあんが相性ばつぐん！

あんをはさむ作業は、ぜひお子さんといっしょにトライしてみて！