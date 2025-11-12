【「別冊少年チャンピオン」12月号】 11月12日 発売 価格：790円

秋田書店は、マンガ雑誌「別冊少年チャンピオン」12月号を本日11月12日に発売した。価格は790円。デジタル版も同時発売されている。

今号では表紙&巻頭カラーに渡辺航氏による自転車競技を題材にしたマンガ「弱虫ペダル SPARE BIKE」が登場。最新単行本15巻発売と新章開幕記念を記念して掲載されている。

付録には、美麗カラーイラストを使用した「『弱虫ペダル』スペシャル卓上カレンダー2026」がついているほか、先月号（11月号）、今月号（12月号）2号特別企画「『魔入りました！入間くん if Episode of 魔フィア』特製アクリルパネル＆箔押しポストカード8種の豪華セット応募者全員サービス」も実施される。

センターカラーに「ババンババンバンバンパイア」など4作品が登場

【弱虫ペダル SPARE BIKE】

本誌では、センターカラーに4作が登場。アイドル界No.1を目指すキラキラ青春百合コメディ「Killer♥Twinkle ～アンチはステージに上がれません♥～」（著者：田中こめ氏）、異色の格闘マンガ「U.M.A～未確認総合格闘技～」（著者：ミルクマン氏）、「WORST」の正統スピンオフ作品「WORST外伝 ドクロ」（原作：髙橋ヒロシ氏/マンガ：きだまさし氏）、そして連載50回記念の「ババンババンバンバンパイア」（著者：奥嶋ひろまさ氏）がそれぞれ掲載される。

他にも、食育系ラブコメディ「片山くん、召し上がれ！」（著者：さとう維夏氏）や、第51回べっちゃんマンガ賞入選「BANG!」（著者：渡邊瑛太氏）の読み切りも掲載される。

