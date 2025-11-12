環境省によると、今年度のクマによる死者数は13人（11月5日現在）にのぼり、過去最多を更新。クマの捕殺は9月末までに5983頭を数え、昨年度の5136頭を遥かに超えた。というのに、クマによる被害は増加する一方だ。秋田県はとうとう自衛隊に派遣を要請したのだが……。

＊＊＊

自衛隊は「わが国の平和と独立を守り、国の安全を保つことを使命とし、国民の生命・財産とわが国の領土、領海、領空を守り抜く」（防衛庁ホームページより）ために設けられた組織だ。有事は無論、たび重なる災害においても日本人を救ってきた。だが、今回は勝手が違うらしい。

秋田県の要請を受けた自衛隊は11月5日より鹿角市で支援活動をスタートさせたが、現地での活動は地元ハンターの後方支援ばかりと報じられている。翌日には早速、小泉進次郎防衛相がTBSの情報番組「ひるおび」にリモート出演してこう説明した。

小泉防衛相：秋田県の知事からも「駆除」の要請は来ていないんです。特に秋田県の鈴木知事は元自衛官ということもありまして、自衛隊が本来、クマや鳥獣に対して「撃つ」訓練はやっていないこともよくご存知なんですよね。

自衛隊はクマの駆除はしないというのだ。その上でこう語った。

小泉防衛相：万が一を考えたときに、銃もしくはナイフを携行してクマを仕留めることができたらいいんですけど、そうじゃなかった場合に手負いのクマほど危険なものはない。やはりクマスプレーなどで、いかに距離を取りながら対応するかが、自衛隊としてやるべきことではないかというのが猟友会の皆さんと相談をした結果です。

自衛隊としてやるべきことがクマスプレーなのだろうか。クマの生態に詳しい岩手大学農学部の山内貴義准教授は言う。

罠の運搬でいいのか

「政治的パフォーマンスにすぎないのではないかと訝しんでしまいます。クマが政治利用されなければいいなと思いますね」（山内准教授）

銃を持たない自衛隊は箱罠の運搬や設置といった後方支援を担当する。だが「それすら役に立たない可能性がある」と山内准教授は指摘する。

「後方支援と言えば聞こえはいい。しかし、自衛隊に現場で指示を出すことができるのはハンターのおじいちゃんたちだけ。罠を運搬するだけなら何も自衛隊である必要はないのではないかと思ってしまいます。しかも、罠でクマを捕まえるのはとても難しいんです」

銃が使えないなら罠しかないが……。

「7月4日に岩手県北上市でクマに襲われた人が亡くなりました。集落にはクマの行動予測に基づいて10基ほどの罠が設置され、罠のエサにも蜂蜜や穀物など様々なものを試みました。結局、11日に民家の倉庫の中で米を食べているところをハンターに駆除されたのですが、それまでの8日間、クマは全く罠にかかりませんでした」（山内准教授）

今年は岩手県もクマ被害が多い。

罠の設置にも技術が必要

「10月8日、北上市でキノコ狩りをしていた男性を殺害したクマと16日に温泉旅館で男性従業員を襲ったクマは、同一個体である可能性が高いことがわかっています。そのクマは17日に銃で仕留められましたが、最初に被害者を出した日から10日間にわたり罠にはかからず歩き回っていたことになります。北海道で家畜を襲撃し続けたヒグマのOSO18も罠にかかることはなく、最後はハンターによって駆除されました」（山内准教授）

なぜクマは罠になかなかかからないのだろう。

「クマは人工物である罠を警戒します。若い個体やオスは罠にかかりやすいのですが、メスは非常に警戒心が強い。親子連れのクマでも罠に無邪気に入るのは大半が子グマです。その捕らえられた子グマを助けようと、母グマが罠を壊してしまうなんてこともある。ヒグマ同様、ツキノワグマも怪力なので、箱罠など外側からなら簡単に壊せます。私の調査事例では、子グマが捕らえられた罠を壊すため、母グマが崖の上から罠を落として破壊したこともありました」（山内准教授）

だからこそ、罠の設置には技術が要るという。

「闇雲に罠を設置すればいいわけではありません。ハンターは長年の経験で培った知恵を駆使して、罠の置き場所からエサの種類、エサの撒き方、罠への誘因の仕方などを、その足跡からクマの行動や性格を推測して設置するのです。それは短期間の訓練でできるものではありません。ハンターが罠の運搬場所を自衛隊に指示しても、結局、罠の置き方はハンターが現場に行かないとわからない。たしかにハンターの肉体的な負担は減るでしょうが、その代わりを自衛隊にしてもらうのは申し訳ないような気がします」（山内准教授）

警察はライフルで駆除

一方、国家公安委員会は6日、警察官がライフルでクマを駆除できるよう「警察官等特殊銃使用及び取扱い規範」の一部を改正した。施行日となる13日から、岩手県警と秋田県警に他の都道府県警察から銃器対策部隊が派遣されるという。ようやく銃器の使用が可能になる。これに賛同するのは南知床・ヒグマ情報センターの元理事長・藤本靖氏だ。

「銃の訓練を受けている警察官がライフル銃で駆除ができるのは理想的です。彼らの中には狩猟免許を持っている人もいますから、特殊急襲部隊の『SAT』のように『クマット』みたいな特殊部隊を作ってもいい」（藤本氏）

ただし、こちらも経験が物を言う。

「クマは俊敏で見慣れていないとすぐに見失ってしまうものです。市街地で見失って山に逃げられた場合、足跡や草の倒れ方、排泄物の跡などありとあらゆる痕跡を頼りに、長年の経験に基づいて捜索します。警察官もクマの生態を熟知するハンターと行動を共にし、山に入ったり射撃の訓練をしたりして徹底的にクマを理解しないと駆除は難しいかもしれません」（藤本氏）

だが、それほど時間はない。結局のところ罠に頼るしかないのだろうか。だが、前出の岩手大の山内准教授は「罠にかからない賢いクマだけが残る」と言う。

「一度でも罠にかかったり他のクマが罠にかかっているのを見たりすると、クマは罠の危険を学習します。罠にかかる浅はかなクマは次々と淘汰されるので、森には次第に罠に対して用心深いクマだけが残る。実際、罠によるクマ捕獲の費用対効果は昔に比べかなり落ちていると実感します。今年のクマも十分に用心深いのですが、来年以降はさらに用心深い賢いクマが森に残ることになります。これまでの捕獲をクマが学習していることを考えると、より一層、罠による捕獲は難しくなります。政府はその辺の現状をわかっているのか疑問です」

