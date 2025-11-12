Ã«¸¶¾Ï²ð¡¡ÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤ó¤òÅé¤à¡¡27Ç¯Á°¶¦±é¡Ö²¿¤«¤òÅð¤ß¤¿¤¤¡Ä¤¸¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¡×¡Ö¤È¤Æ¤â¶¯¤¤Ì¥ÎÏ¤¬¤¢¤ëÊý¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃ«¸¶¾Ï²ð¡Ê53¡Ë¤¬12Æü¡¢¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°8¡¦14¡Ë¤Ë½Ð±é¡£8Æü¤ËÇÙ±ê¤Î¤¿¤á»àµî¤·¤¿ÇÐÍ¥¤ÇÊ¸²½·®¾Ï¼õ¾Ï¼Ô¤ÎÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯92¡Ë¤òÅé¤ó¤À¡£
¡¡Ã«¸¶¤Ï¡ÖËÍ¼Â¤Ï27Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë¶¦±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É±ü¤µ¤Þ¤Î¶³»Ò¡Ê¤ä¤¹¤³¡Ë¤µ¤ó¤òË´¤¯¤µ¤ì¤¿¸å¤Ç¡¢¤·¤Ð¤é¤¯±ÇÁü¤Î¤ª»Å»ö¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¸å¤ÎÉüµ¢ºî¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡£¤¢¤ÎÃçÂå¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ó¤Ç¡¢À¨¤¯¶ÛÄ¥¤·¤Æµ¤Éé¤Ã¤Æ¸½¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤òº£¤Ç¤â¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½¾ì¤Ç¤ÎÃçÂå¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂ¿ÊÛ¤ÊÊý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢À¨¤¯ÊªÀÅ¤«¤Ë¡£¤¿¤Ö¤óÌò¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¤¸¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢ÌµÂÌ¤ÊÎÏ¤ò»È¤ï¤º¡×¤È¾Ú¸À¡£¼«¿È¤Ï¡Ö²¿¤«Åð¤ß¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë°ìµó¼ê°ìÅêÂ¡¢¤¸¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¤ÆËÍ¤Ï¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡×¤È²ó¸Ü¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤â¤¦ÃçÂå¤µ¤ó¤Î¼§ÎÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡¢¤ª¼Çµï¤ò¤·¤Æ¤Ê¤¤»þ¤Ç¤âËÜÅö¤Ë¤ª¼Çµï¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÌ¥ÎÏ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¿Í¤ÎÌÜ¤ò¤Ò¤¤Ä¤±¤ë¡¢¤È¤Æ¤â¶¯¤¤Ì¥ÎÏ¤¬¤¢¤ëÊý¤Ç¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖºòÆü¤Îë¾Êó¤Ë¿¨¤ì¤¿»þ¤Ë¤â¡¢ËÜÅö¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¸ÀÍÕ¤ò¼º¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£