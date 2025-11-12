資産7億円の桐谷さん、年の差47歳！兒玉遥と2ショットで笑顔「ブロマイドもいただいた」
株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が12日、自身のXを更新。元HKT48でモデル・俳優の兒玉遥（29）との2ショット写真を投稿した。
【写真】年の差47歳！デレデレ顔の元人気アイドル＆桐谷さんの2ショット
以前から兒玉と対談することを報告していた桐谷さんは、「11日は副業アカデミーのスタジオへ行って、兒玉遥さんと、株主優待と投資の魅力について対談しました」と報告。
複数の写真もアップし「写真右は最近彼女が出した本。サイン本を頂きました ブロマイドもいただいたけど、これは本を買えば付いてきているのかな？」とサイン本をもらって喜ぶ2ショットを見ることができる。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。
【写真】年の差47歳！デレデレ顔の元人気アイドル＆桐谷さんの2ショット
以前から兒玉と対談することを報告していた桐谷さんは、「11日は副業アカデミーのスタジオへ行って、兒玉遥さんと、株主優待と投資の魅力について対談しました」と報告。
複数の写真もアップし「写真右は最近彼女が出した本。サイン本を頂きました ブロマイドもいただいたけど、これは本を買えば付いてきているのかな？」とサイン本をもらって喜ぶ2ショットを見ることができる。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。