将棋の藤井聡太竜王（名人、王位、棋聖、棋王、王将、23）に佐々木勇気八段（31）が挑戦する第38期竜王戦七番勝負は11月12日、京都市の「京都競馬場」で第4局の対局を行っている。午前10時のおやつには、両者が馬をモチーフにした和菓子の「おウマちゃん練り切り」を注文。かわいすぎるおやつが、ファンの視線を釘付けにした。

【映像】食べられないよ…かわいすぎる「おウマちゃん練り切り」

今年12月に開設100周年を迎える京都競馬場で行われている竜王戦第4局。競馬場で将棋の公式戦が開催されるのは初とあり、将棋ファンだけでなく大きな注目を集めている。

本局では勝負めし10品、勝負おやつ10品、勝負ドリンク9品をメニューブックにまとめて対局者へ提供。開催地・京都の秋の魅力が詰まったラインナップとなっている。

対局1日目午前のおやつには、両者が「おウマちゃん練り切り」を注文。白あんをベースにした生地の練り切りで白毛＆栗毛のおウマちゃんを表現しており、競馬場対局にはぴったりのおやつだ。前日にはミニホースや競争馬と触れ合ったこともあり、揃ってのオーダーとなったようだ。

かわいらしいおやつに、ファンもワクワク。ABEMAの視聴者からも「かわい過ぎて食えない」「つぶらな瞳」「こりゃまた人気出そう」「おうまちゃんのお顔だったのね」などの声が多数押し寄せていた。

藤井竜王は「抹茶ラテ 清水屋 極」、佐々木八段はみかんを丸ごと包んだ「みかん大福」、ドリンクに「玉露金閣」、「煎茶 喜峰」も追加注文していた。

（ABEMA／将棋チャンネルより）