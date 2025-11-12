俳優の内山理名さんが自身のインスタグラムを更新。44歳になったことを報告しました。

【写真を見る】【内山理名】44歳の誕生日を報告「マインドはもっと軽やかに そして小さな幸せを沢山キャッチしていきたいと思います」





内山さんは「44歳になりました マインドはもっと軽やかに、そして小さな幸せを沢山キャッチしていきたいと思います。」と綴り、近況を写真を添えて投稿しました。



砂浜で微笑むモノクロの写真は、「初夏。妊娠中リフレッシュに海へ。季節外れの写真。」と紹介しています。9月に第1子誕生を報告している内山さんの出産前の画像のようです。









「小さい足」とコメントを添えた画像は、9月に出産した赤ちゃんの足のようです。









投稿された写真の中には、食卓に並ぶ料理の写真もあります。内山さんは「久しぶりに朝食を作った日。少しずつ料理投稿もしていこうかな。」とコメントを添え、料理作りにも意欲を示しています。









内山さんは最後に、「何気ない日常ばかりですが、これからもよろしくお願いします。」と締めくくりました。









内山理名さんは俳優の吉田栄作さんと、2021年11月21日、結婚したことをＳＮＳで公表しています。

【担当：芸能情報ステーション】