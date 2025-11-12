12歳のタイ国籍の少女が東京・文京区のマッサージ店で違法に働かされていた事件で、警視庁が児童福祉法違反の疑いで少女の母親の逮捕状を取得したことがわかりました。

この事件は、東京・文京区のマッサージ店経営・細野正之容疑者（51）が12歳のタイ国籍の少女を違法に働かせていたとして逮捕されたものです。

少女は今年6月に20代の母親と一緒に来日し、母親は少女を店に紹介したあと、およそ2週間後に帰国。少女は個室マッサージ店で性的なサービスをさせられ、ひと月余りで61人を接客したとみられています。

その後の捜査関係者への取材で、母親が少女にみだらな行為をさせることを知りながら店に紹介したとして、警視庁が児童福祉法違反の疑いで母親の逮捕状を取得したことがわかりました。

タイ警察の幹部によりますと、母親は現在、台湾で別の売春に関連した事件で、現地当局に拘束されているということで、捜査関係者は少女の保護のためにも迅速に事件を解明する必要があると話しています。

また、きのうからタイ警察の幹部らが日本を訪れています。きのうは警察庁を訪問し、少女の現在の状況や捜査の相互協力などについて確認したということです。

きょうは午前中から警視庁でも本格的な協議が始まっていて、この事件の捜査状況の確認や今後の母親の身柄移送などについて、協議を進めているものとみられます。

警視庁は人身取引の一端とみて、ブローカーがいる可能性も視野に調べています。