家事も育児も完璧な旦那さん。子どももなついていて完璧なパパ……ですが、そんな旦那さんを持った奥さんにも悩みがあることも。今回は、母親として存在意義がわからなくなった人のエピソードをご紹介します。

私がいなくても…

「私の夫は要領がよく、仕事をしながら家事も育児も完璧にこなします。娘と遊ぶのも上手で、娘は完全なるパパっ子。一方、私は料理も下手だし共働きで常に余裕がなく、いつも怒ってばかり……。娘は何かあるとすぐに『パパがいい』と言うし、次第に『私がいないほうがみんな幸せなんじゃ……』と思うほど追いつめられていました。

ある日、娘から『ママ、パパと結婚してくれてありがとう！』『私、パパの子で本当によかった』と言われ、私の役目はもう果たしたんだなと思いました。子どもにとって最高の父親を用意してあげられたんだから、もうそれで十分だ。子どもが幸せならそれでいいじゃないかと思うように……。

それからは開き直って好きに残業したり飲み会に行ったり、休日も夫に娘を任せて一人時間を満喫しました。もちろん、家族で過ごす時間も大切にしていたけど、一人になれる時間がないと心が持たなくて。

人には向き不向きもあるし、親子でも相性はある。世の中にはまったく育児しない旦那さんもいるんだから、私は恵まれていますよね……。そう思って、割り切ることにしたんです」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2025年9月）

▽ 贅沢だという人もいるでしょうが、母親としての自信が持てなくなるって切実な悩みですよね……。女の子は思春期になるとママっ子になるともいいますし、これから先、状況が変わることもあるかもしれません。

