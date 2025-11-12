チャンネル登録者数約56万人の大食い系双子姉妹YouTuber、はらぺこツインズの妹、小野あこが12日までにYouTubeチャンネルを更新。体調不良により入院した経緯などを説明した。

動画には姉の小野かことそろって出演。入院の原因について「ストレス性胃炎」と「慢性的な胃の不調」、さらに「椎間板ヘルニア」や「長年患っている持病」が重なったという。

一部SNS上で、救急搬送されたとの誤った情報も拡散されたが、否定。体調を崩して病院で検査を受けたところ、数値が悪かったため入院となったと説明した。

また、「声を大にして言いたい」と切り出し、「『大食いのせいで入院したんじゃないか』みたいな（書き込みを）すごい見たんですけど、全然そんなことなくて。むしろ大食いしているときの方が体調が良かった」と一部の憶測についても否定。

「胃腸炎とかヘルニア、持病で食欲が失われていただけ。本当に『大食いは不健康』みたいなイメージを持ってほしくない」と訴え、「私たちのせいでそうなってしまったから、ほかの大食いの人たちにすごいご迷惑をおかけしたなって…それが一番申し訳ない」とコメント。同時期に体調不良に陥っていたという姉のかこも「私たちが倒れた理由は自分自身をコントロールできなかっただけで、自己管理の甘さによること。大食いは関係ない」と主張した。

はらぺこツインズは姉が小野かこ、妹が小野あこ、の一卵性双生児姉妹。10月「小野あこにつきましては、先月より体調が思わしくなく、病院で診察を受けたところ、医師の判断により即時入院となりました。また、小野かこも体調不良が続いており、総合的に判断した結果、回復を最優先に考え、活動を一時休止させていただく運びとなりました」と活動の一時休止を発表。9日に退院を報告した。