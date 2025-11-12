コーチも称えるその姿勢…U-17日本代表GK平野稜太(大分U-18)「チームのためにやるべきことをやるだけ」“3人目”が整え続ける心技体
「本当に素晴らしい姿勢でトレーニングに臨んでいて、すごく成長してくれているんです」
U-17日本代表の山岸範宏GKコーチは、そんな言葉でGK平野稜太(大分U-18)のことを称賛する。
11月3日に開幕したU-17ワールドカップはグループリーグの全試合を消化した。グループ1位抜けを果たしたU-17日本代表では、登録21名中20名がピッチに立ち、20名全員が1度は先発出場を果たす形となっている。
その中で唯一、試合出場の機会のない選手が平野となっている。だがそれでも、GK村松秀司(ロサンゼルスFC)、松浦大翔(新潟U-18)に続く3人目のGKとして、真摯にトレーニングを続けてきた。
平野は「『出たい』という気持ちが一番なのはもちろんあるんです」としつつも、「ここまで来たら『チームのためにやるべきことをやるだけ』というのもあるんです」と語る。
「日本のこの年代で3人しかできない経験をできているのはありがたいことなので」
そう話す平野はポジティブに取り組んできた。10か国の代表選手と同宿するという特異な経験も前向きに捉え、「(ほかの国の代表選手と)一緒に卓球したりしています。本当にここでしか得られない経験ができています」と笑顔で話す。
ピッチ外だけでなく、プレー面での着実な成果も感じていると言う。
「カタールに来るまでに何回も練習試合は出られていますし、自分の中で100%のプレーはできています。最初に代表へ呼ばれたときはチームとやり方が違ったりして難しいこともあったんですけど、いまは慣れた部分もあって、ちゃんと馴染んでできていると思っています」
平野は今年5月のスペイン遠征で初招集を受け、その後の国際ユースIN新潟を経て、最後の最後に代表メンバーへ滑り込んできた。「いまが旬の選手を選びたい」と語っていた廣山望監督が、最後に「旬」と見なした選手だけあって、この短い期間で遂げた成長の幅はかなりのものだ。
GKとして最大の武器としているキックの質はトレーニングでも際立っており、その点について話を向けると「誰にも負けない自信はあるし、こっちに来てからも何度も(自分のキックで)チャンスを作れているので」と、自らの武器について誇りを持って語ってくれた。
「(GKコーチの)山岸さんからも、『この3人は自信を持っている』と言ってもらえていますから」
そう語った平野は、ここから始まるノックアウトステージについてはこう語る。
「自分がまず出たらゼロに抑えて勝つことが一番だし、もし出番がなくても、出た人を支えて勝利に貢献することができればいいと思っています」
大分が誇る成長株のGKは、出番に備えて技を磨いて心を整えつつ、ただチームの勝利のために戦うことを誓う。
(取材・文 川端暁彦)
