退場の“経験”、「いまは自分のできることを精一杯やる」“経験”を経て…MF長南開史(柏)が誓うU-17W杯でのこれから
隠しようのない悔恨の感情をにじませながら、U-17日本代表MF長南開史(柏)は、レッドカードを受けたU-17ワールドカップのグループリーグ最終節について口を開いた。
「チームに迷惑をかけてしまった」
11月9日に行われたU-17ポルトガル代表との試合に長南は右ウイングバックとして先発出場。1年生ながら主力として活躍してきた成果を見せるように上々のプレーを見せていた。
「プレー自体は前半から結構良い形でやれていて、得点にも絡めていた」と振り返ったとおり、守備で安定した対応を見せつつ、攻撃ではボール奪取から瀬口大翔(神戸U-18)のゴールにも絡むなど、攻守で活躍していた。
ただ、後半27分のことだった。ライン際の攻防で相手選手と競り合って倒れ込んだ長南は相手に足を入れてしまう形になった。
もちろん害意があったわけではないが、「最初は相手のファウルかなと思った。あんまり覚えてないんですけど、たぶん足が出て……」と振り返ったシーンは、FVS(リクエストによるビデオ判定)を経て、レッドカードが提示されるという結末を招いてしまった。
その直後に日本は1点差に詰め寄られるピンチを迎えるも、2-1で競り勝ち、グループリーグ1位抜けを果たすこととなった。
「やっぱりみんな、俺がいなくなって10人になっても……走ってくれて。そこで本当にチームに助けられました」(長南)
終わったあとには「みんな声をかけてくれた」と仲間たちから励ましの言葉も受け取り、あらためて前を向く決意も固めた。
「みんなに良いプレーをしてもらうために、自分のできることを精一杯やろうかなと思ってます」
トレーニングの相手はもちろん、裏方仕事もある。出場停止だからといって、チームの役に立てないわけでもない。もちろん、暗くなっているようでは迷惑なだけということもわかっている。
廣山望監督からは「経験」というワードをあらためて贈られたとも言う。未熟さが出てしまったこともそうだし、この時間をどう過ごすかも、成長のための「経験」ということだろう。
出場停止の試合数は未確定だが、複数試合になることが濃厚だ。だからこそ、特別な思いを持って過ごす必要がある。仮に3試合の出場停止なら、準決勝からの復帰となる。
「みんななら絶対にやってくれると思う。自分はモチベーションを落とさず、そこまで最善の準備をしていきたいと思っています」
やってしまった失敗が消えることはないが、取り返せないということもまたないもの。心に刻んだ悔恨の思いを成長へのエネルギーに変え、仲間を信じて支えていく。そして再び出番があれば、最善の準備の成果を見せるだけだ。
長南開史のワールドカップは、まだ終わっていない。
(取材・文 川端暁彦)
