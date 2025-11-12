スーパーフード「アサイー」をワンハンドで手軽に！アサイーボウル風スムージーが新発売
ワンハンドで手軽に楽しめ、小腹が空いた時にもぴったり
近年再び注目を集めているスーパーフードの「アサイー」。アサイーボウルの人気がSNSなどで広がる中、手軽に楽しめる飲料タイプへのニーズも増加しています。そこでメロディアン株式会社では、アサイーボウルをイメージしたスムージー「Acai Smoothie フルーツミックス」を開発し、2025年10月24日より全国で新発売しました。
「Acai Smoothie フルーツミックス」（180g、税込246円）は、アサイーにバナナ、ぶどう、いちご、ブルーベリーの4種のフルーツを組み合わせた、とろりとしたフルーティーな味わいが特徴です。アサイーボウルのような満足感を、手軽に片手で楽しめるスムージーとして仕上げました。また、本商品には、アサイーのパイオニア兼リーディングカンパニーであるフルッタフルッタ社のアサイーが使用されています。
さらにメロディアンでは、他にもアサイーを使った商品を展開中。ヨーグルトやフルーツにかけるだけで簡単にアサイーボウル風デザートが作れるポーションタイプのソース「アサイーフルーツミックス」や、アサイーにぶどう＆4種のベリーをミックスした、すっきり飲みやすい紙パック飲料「アサイーチャージ」も発売していますので、ぜひ併せてチェックしてみてください！
アサイーフルーツミックス(14g×7個) 321円（税込）
Acai CHARGE 125ml 138円（税込）
文＝秋武宏美