『べらぼう』裏切り連発のどん底回…大切な期待や夢を失った蔦重・歌麿・定信の心情を考察【前編】

「恋心だよ」「俺が『恋』をしていたからさ」……

歌麿の言葉の意味に、気付かない蔦重。

大河ドラマ「べらぼう」43話『裏切りの恋歌』。今回も、絶妙な副題に痺れました。

「歌麿が西村屋と組んで仕事をする」という話を聞き、慌てて歌麿の家に駆けつけた蔦重（横浜流星）に、歌麿（染谷将太）は数枚の大首絵の下絵を「これは蔦重へ」と差し出します。

「いってえ、何を描いたんだ？」と聞く蔦重に、歌麿は冒頭のセリフを返しました。

その絵は、袂をわかつ覚悟を決めた歌麿が、最後に“叶わぬ“想い”を託したラブレター。けれど、その“想い”には全く気が付かない……どころか、 “陽キャ”のポジティブ思考で勘違いする蔦重に、とうとう歌麿は「蔦重とはもう組まない」という決定的な言葉を告げたのです。

副題にあるように、今回は誰もが予想もしなかった「裏切り」により、“期待”や“夢”を失った人々が描かれました。

たとえば……

自分の信念に基づき幕政に励んでいたのに、失脚した松平定信（井上裕貴）。

蔦重の強引なビジネスの進め方と、子供ができたことで居場所を失った歌麿。

そして、歌麿を失った蔦重。

さらに、待望の赤子を失った蔦重と妻てい（橋本愛）。

“どん底回”ともいわれている『裏切りの恋歌』を振り返り考察してみました。

NHK大河「べらぼう」公式サイトより

突然、周囲の裏切りによりどん底に落ちた定信

ドラマ「べらぼう」では、“立場は違えども似た者同士として、表裏一体に描かれている”松平定信と蔦屋重三郎。今回は、二人とも同時に自分たちが想像もしていなかった（予兆に気がついていなかった）「裏切り」でどん底に落ちてしまいました。

定信は、史実では“周囲から疎んじられ失脚”したといわれていますが、ドラマでは、よりあからさまに裏切りられ嘲笑の的になった場面が描かれました。

江戸城に登城する前、「今日は大老を申しつかる」と、喜びでキラキラ輝いていた定信。ずっと仕えてきた水野為長（園田翔太）も「大権現様も殿こそがふさわしいと…」と嬉しそうです。

喜びが爆発しそうな気持ちを引き締めつつ、すっと膝を折り屈んで水野の肩に手を置き「参る」という定信には、胸にぐっと来るものがありました。味方が少ない定信の水野に対する感謝が込められているいい場面でしたが、 “壮大な前振り”の予感も。

徳川家斉（城桧吏）との密談で、将軍補佐と老中の兼任が負担になっていることを理由に、両方の職を解いてもらい、代わりに大老職につくはずだった定信。（これも罠の匂いがしていましたが）。

ところが、家斉は「役目を解く」の言葉に続き「大老職を申しつける」ではなく、まさかの「これよりは政には関わらず、ゆるりと休むがよい」と申し渡したのでした。配下の、松平信明（福山翔大）や本多忠籌（矢島健一）もグルになり、厄介払いをするような追い討ち発言をします。

突然の裏切りに顔つきが変わる定信。さらに、一橋治済（生田斗真）に「ご苦労であった。ささ、下城されよ、心おきなく願いを叶えよ」と屈辱的な言葉を告げられます。よくもここまで人をコケにできるものと感心するほど、いかにも治済らしい侮辱パフォーマンス。憤然と席を立った定信の背中を、皆の嘲笑の声が追いかけていきます。

「嵌められて墜ちていく人間を、嵌めた皆が顔を見合わせて嘲笑する」。

「べらぼう」は、天国から地獄に突き落とす脚本、現代の事象とリンクする脚本で評判ですが、今回は、この場面に現代にも通じる人間のいやらしさを感じました。倹約政策や俺こそ正義的な定信にうんざりしていた視聴者も、これには同情を禁じ得なかったのではないでしょうか。

NHK大河「べらぼう」公式サイトより

流されやすい“庶民”も熱狂的支持から裏切る

憤りと無念さに打ちのめされ「私ではないか。私ではないか。」と呟きつつ城内の廊下を歩く定信。「私ではないか！嫌がられようとも煙たがられようとも、やるべきことをやり通したのは私ではないか！」には、気の毒になってしまいました。

恋川春町（岡山天音）を自害に追い込んでしまったと知った時同様、定信が無念な感情をぶつけられる相手は、この布団部屋だけなのかと思うと切ないですね。

定信を裏切ったのは、城内の人々だけではありません。江戸庶民も同じです。以前、田沼意次（渡辺謙）が失脚し定信が老中になったときは、「越前守様（定信）！きゃ〜素敵！」とはしゃぎ、「5歳で論語を暗記」だの「素手でクマを倒した」だの、根も歯もない賛美デマでもてはやしていました。

もともと、真実よりもわかりやすい“煽り”や“噂”に便乗して騒ぐのが好きな庶民たち。以前は、貧困も生活苦も洪水すらも、「すべて田沼のせい」と憎しみをぶつけ、定信になってからは“サダ活”で盛り上がっていましたね。

けれども、今や定信の質素倹約令で窮屈になった生活にうんざり。定信失脚に大喜びして、あっさり裏切ってました。こんなシーンも現代とリンクしていると思います。

NHK大河「べらぼう」公式サイトより

蔦重を待ち受けていた歌麿の“裏切り”

定信と時を同じくして、突然の予期せぬ歌麿の「裏切り」でどん底に落ちたのは蔦重も同じでした。もともとは、鈍感な蔦重が歌麿の気持ちを踏みにじる行動をしたのが原因。

蔦重は歌麿の絵師として義理の弟として大切にしていたのですが、歌麿はそれ以上の想いを胸に秘めていたので、噛み合わない部分はありました。

西村屋（西村まさ彦）が歌麿に告げたように、蔦重は歌麿を「付き合いが長いからいいように利用している」つもりはありませんが、確かに付き合いが長いゆえの“甘え”はありました。本心で、実の弟と思っているゆえの“甘え”です。

けれど、歌麿の心の中で、蔦重への不満が膨らんでいたタイミングだったので、西村屋の言葉が水に落とした一滴の墨が広がるように、不満・疑念が広がってしまったのでしょう。

そして、吉原で妓楼主たちと昔話をしていた時、蔦重が、以前『青楼名君』を作る際、歌麿に絵を依頼するも諸事情で撤回した件を覚えていたことを驚く歌麿。

「忘れるはずねえだろ、あんな申し訳ねえこと」という蔦重の言葉に、歌麿の表情がふっと和らぎましたね。

“利用している”だけなら、こんなことを後悔するはずもありません。歌麿を売り込む会を開いたり狂歌師たちに合わせたり、一生懸命に歌麿を売り出すために努力してきた過去を思い出したのかもしれません。

蔦重の気持ちがもっと伝わっていれば、今回の決別はなかったのではないでしょうか。

【べらぼう】史実、その後の二人は？歌麿から見捨てられた蔦重が決定的に欠けていたもの

かなり鈍感ではあるものの、子供のときの約束「お前を江戸一番の絵師にする」ことを一筋に頑張ってきたことは歌麿に思い出してほしいと思いました。

NHK大河「べらぼう」公式サイトより

「三つ目」の歌麿だからこそわかる“恋心”

ビジネスは決別を決めた歌麿ですが、蔦重への秘めた想いを急に断ち切ることはできません。

叶わぬ想いを胸に秘めているため、いろいろな女性の「想い」に目がいくように。自分がモデルとして描いてきた、主役級のモテモテのアイドル看板娘でもなく華やかな花魁でもなく、いわゆるモブキャラの普通の女性の変化する表情に注目するようになります。

この観察眼や着眼力は、さすがは当代一の天才絵師。「男とか女とか関係ない。好きな人かそれ以外」という歌麿らしい。男目線で、「女性」を観察していたら、美人かどうか、色気があるかどうか、垢抜けているかどうかなど、「外見」だけを見てしまっていたでしょう。

もともと庭に咲く花や虫など生ものをじっくり観察し繊細に描くことを得意とする歌麿。生きている女性の表面的な要素ではなく、 “胸に秘めた恋する表情”を敏感に感じとるところはさすがですね。

NHK大河「べらぼう」公式サイトより

鳥山石燕先生（片岡鶴太郎）が、初めて幼少期の歌麿にあったとき「三つ目」と呼んでいましたね。歌麿は眉間にある「三つ目」でほかの人には見えないものを察知できるのでしょう。

歌麿の秘めた想いに気が付かない蔦重は、予期せぬ裏切りが続いてどん底に突き落とされることに……

【後編】に続きます。

