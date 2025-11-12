ロボペイ、今期経常を4％上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も2円増額

ＲＯＢＯＴ ＰＡＹＭＥＮＴ <4374> [東証Ｇ] が11月12日昼(11:30)に決算を発表。25年12月期第3四半期累計(1-9月)の経常利益(非連結)は前年同期比61.3％増の6.1億円に拡大した。

併せて、通期の同利益を従来予想の6.8億円→7.1億円(前期は4.8億円)に3.9％上方修正し、増益率が42.7％増→48.3％増に拡大し、従来の3期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の経常利益も従来予想の3億円→3.2億円(前年同期は2.4億円)に9.0％増額し、増益率が21.0％増→31.9％増に拡大する計算になる。



業績好調に伴い、期末一括配当を従来計画の22円→24円(前期は15円)に増額修正した。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(3Q)の経常利益は前年同期比54.1％増の2.2億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の20.7％→26.1％に上昇した。



株探ニュース

