竹内涼真×町田啓太W主演Netflix映画『10DANCE』配信決定！情熱の予告映像＆キーアート解禁

竹内涼真と町田啓太がW主演するNetflix映画『10DANCE（テンダンス）』が、12月18日に世界配信。このたび、情熱の予告映像＆キーアートが解禁された。

■竹内涼真＆町田啓太の新境地！正反対のふたりが惹かれ合う愛と圧巻ダンス

男性ふたりのダンスに懸ける情熱と闘志、苦悩、嫉妬、愛を描いた井上佐藤による大ヒット漫画『10DANCE』（講談社『ヤングマガジン』連載）。競技ダンス漫画の先駆け的作品として人気を博しているだけでなく「このBLがやばい！2019」を受賞するなど、読む人の心を鷲掴みする甘く刺激的な男性同士の愛とダンスの物語が、Netflix映画として実写化。

W主演を務めるのは、約8年ぶりの共演となる竹内涼真と町田啓太。竹内はラテンダンス日本チャンピオンで世界に通用する実力を持ちながらも、ある理由から国内の大会にこだわる主人公・鈴木信也（すずきしんや）を演じ、社交ダンスに初挑戦した。一方、町田が演じるのは、もうひとりの主人公・杉木信也（すぎきしんや）。スタンダード（ボールルームダンス）日本チャンピオンで世界2位の記録を持ち、竹内の演じる鈴木信也を“10ダンス”の世界に誘う役どころを堂々と演じた。そして、鈴木のダンスパートナーとして、情熱的なダンサー・田嶋アキに土居志央梨、杉木のダンスパートナーには、冷静で気品のあるダンサー・矢上房子を石井杏奈がそれぞれ演じる。

監督を務めるのは、『るろうに剣心』シリーズ、『レジェンド＆バタフライ』の大友啓史。「肉体も精神も極限まで追い詰められる、実はゴージャスなトライアスロン」と言われる「10ダンス」の世界を、ダイナミックかつ繊細に、豪華絢爛に映し出す。竹内涼真演じる主人公・鈴木信也（すずきしんや）と、町田啓太演じるもうひとりの主人公・杉木信也（すぎきしんや）、さらには、それぞれのダンスパートナー、土居志央梨演じる田嶋アキ、石井杏奈演じる矢上房子らこの4人のビジュアルたちからも、その熱量と気品溢れる佇まいに、すでに数多くの期待の声が寄せられていた本作。

そしてこのたび、ついに本作初の映像解禁となる予告が公開。いよいよ公開された映像では、鈴木と杉木、生きてきた世界も性格も異なる“ふたりの信也”の、衝突するプライドと、ダンスに懸ける情熱、そして闘志ほとばしるシーンの連続に、まさに冒頭から目が離せない内容となっている。

そして何よりも注目すべきは、本作で欠かすことのできない“ダンスシーン”。鈴木（竹内）とアキ（土居）は気迫をも感じさせるダイナミックなラテンダンス、杉木（町田）と房子（石井）は堂々たる風格のスタンダード（ボールルームダンス）、それぞれ4人ともが社交ダンス未経験という立場から、一から過酷なダンスレッスンを乗り越え、プロをも唸らせるほどの、美しくも迫力あるダンスシーンが散りばめられている。

さらに、鈴木と杉木のふたりが、共に“10ダンス”の頂点を目指しぶつかり合うなかでどうしようもなく惹かれ合っていくさまも映し出されている。情熱的に、繊細に、そして艶やかに表現している竹内と町田が、まさに新境地を魅せつけている。

あわせて、重なり合うふたりの身体からその情熱がほとばしるキーアートも解禁。予告にある杉木のダンスの指導者マーサが杉木に言う「ダンスは技術でも体力勝負でもない、愛よ」のセリフのように、パートナーと呼吸を合わせて踊る社交ダンスは、愛を以て完成するダンスでもある。はたしてふたりの信也の間に、どんな愛が生まれるのか、そして彼らが目指す先に待っているものとは──。

今最も注目すべき俳優、竹内涼真 × 町田啓太のW主演で、この冬Netflixがあらたに贈る、甘く刺激的な男性同士の愛とダンスの物語ー Netflix映画『10DANCE』は、2025年12月18日世界独占配信。

■『10DANCE』ストーリー

ラテン部門の日本チャンピオン・鈴木信也（竹内涼真）と、スタンダード部門の日本チャンピオンにして世界2位、「帝王」の異名をとる杉木信也（町田啓太）。ラテンとスタンダード――本来交わることのないふたりだが、名前がスズキとスギキの一文字違いであることが互いを強く意識させた。完璧なチャンピオン・杉木の踊りには、決定的な何かが足りないーそう感じていた鈴木の前に、ある日杉木が現れ、「“10ダンス”でチャンピオンを共に目指さないか」と誘いを持ちかける。

“10ダンス”とは、ラテン5種とスタンダード5種の両方を極め、全10種目を1日で踊り切って競い合う、体力と精神力を要する過酷な競技ダンスのこと。無謀とも言える提案に鈴木はいったん背を向けるが、闘争心を煽る杉木の挑発に乗り、互いに得意分野を教え合うことを決意する。以後、鈴木のパートナー田嶋アキ（土居志央梨）、杉木のパートナー矢上房子（石井杏奈）とともに、杉木ダンススクールでのレッスンの日々が始まった。生き方も性格も正反対なふたりはぶつかり合いながらも、次第に互いのダンスへの理解を深め、心の距離も近づいていく。

そしてクリスマス間近の夜、鈴木と杉木は互いに惹かれ始めていることに気づくのだった。そんななか杉木は、10ダンス大会に挑む前に、ダンスの聖地・ブラックプールで開かれるワールドチャンピオンシップに二組でエントリーすると告げ、鈴木の世界デビュー戦が近づいていく──。

■映画情報

Netflix映画『10DANCE』

12月18日（木）よりNetflixにて世界独占配信

出演：竹内涼真 町田啓太

土居志央梨 石井杏奈 / 浜田信也 前田旺志郎

Nadiya Bychkova Susie Trayling Pasquale La Rocca

原作：井上佐藤『10DANCE』（講談社『ヤングマガジン』連載）

監督：大友啓史

脚本：吉田智子・大友啓史

音楽：横山克

企画・製作：Netflix

