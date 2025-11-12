新橋地下街で疲れが癒された　日本酒がすすむ、旬の魚と野菜の魅力を引き出す至福の料理

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・新橋駅の駅地下居酒屋『うまか亭酒々（しゃしゃ）』です。

割烹着の女将が作る純和風料理に舌鼓を打つ

割烹着の女将が通路からチラっと見えるお店は創業37年の歴史を誇る。店名は「しゃしゃ」と読ます。「お洒落」と「酒」を掛け合わせた造語だ。

旬の魚と野菜のいいところをシャッと出してくれて日本酒を煽る幸せよ。コクの深い白和えは、麦味噌を隠し味に。それひとつとっても丁寧な仕込みと調理が伺えるのだ。六畳一間の“新橋の台所”といった風情が楽しめる。

まぐろの脳天1500円、六舟800円

『うまか亭 酒々（しゃしゃ）』（手前）まぐろの脳天 1500円 （奥）六舟 800円 まぐろの脳天を始めたのはこの店が最初だとか。創業時に築地の市場で「1頭から2本しか取れないし、名物になるんじゃないの」と勧められたのがきっかけ

料理上手の二代目女将は築地生まれ。髪は簪一本で止まっていて、「ネジって止めてスプレーして5分で完成！」なんて威勢が良い江戸気質。

「うちは開店から閉店まで過ごす方もいれば、〆の一杯にやってくるお客様もいます」と微笑む。

常連の最高齢は91歳というのも新橋の懐深さだ。

『うまか亭 酒々（しゃしゃ）』店主 品川愛さん

店主：品川愛さん「疲れを癒しにいらしてください」

『うまか亭 酒々（しゃしゃ）』

新橋駅前ビル1号館『うまか亭酒々（しゃしゃ）』

［店名］『うまか亭酒々（しゃしゃ）』

［住所］東京都港区新橋2-20-15新橋駅前ビル1号館地下1階

［電話］03-3572-5258

［営業時間］17時〜23時

［休日］土・日・祝

［交通］JR山手線ほか新橋駅汐留口から徒歩1分

※画像ギャラリーでは、家庭料理を意識した日本酒がすすむ料理の画像がご覧いただけます。

撮影／西崎進也、取材／輔老心

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年9月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

…つづく「池袋駅で大満足な地下飲み4選 東武エリアがコスパ最強だった」では、時間を問わず利用できる気軽さ が魅力の駅地下飲み屋をご紹介！

【画像】女将が市場に出向き仕入れ！ 旬の魚と野菜を使った絶品つまみ（6枚）