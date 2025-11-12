Æü·ÐÊ¿¶Ñ12ÆüÁ°°ú¤±¡áÈ¿È¯¡¢84±ß¹â¤Î5Ëü927±ß
¡¡12ÆüÁ°°ú¤±¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÏÈ¿È¯¡£Á°ÆüÈæ84.36±ß¡Ê0.17¡ó¡Ë¹â¤Î5Ëü927.29±ß¤ÇÁ°¾ì¤Î¼è°ú¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤ÎÃÍ¾å¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤Ï1352¡¢ÃÍ²¼¤¬¤ê¤Ï228¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¤Ï28¤È¡¢ÃÍ¾å¤¬¤êÌÃÊÁ¤Î³ä¹ç¤Ï80¡ó¤òÄ¶¤¨¤¿¡£
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥×¥é¥¹´óÍ¿ÅÙ¥È¥Ã¥×¤Ï£Ô£Ä£Ë <6762>¤Ç¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ò59.66±ß²¡¤·¾å¤²¡£¼¡¤¤¤ÇÃæ³°Ìô <4519>¤¬34.19±ß¡¢ÆüÅìÅÅ <6988>¤¬28.24±ß¡¢¥½¥Ëー£Ç <6758>¤¬23.57±ß¡¢¥Õ¥¸¥¯¥é <5803>¤¬22.23±ß¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¤¥Ê¥¹´óÍ¿ÅÙ¤Ï283.78±ß¤Î²¡¤·²¼¤²¤Ç£Ó£Â£Ç <9984>¤¬¥È¥Ã¥×¡£°Ê²¼¡¢¥¢¥É¥Æ¥¹¥È <6857>¤¬110.97±ß¡¢Åì¥¨¥ì¥¯ <8035>¤¬75.21±ß¡¢¥ê¥¯¥ëー¥È <6098>¤¬5.11±ß¡¢£È£Ï£Ù£Á <7741>¤¬5.1±ß¤ÈÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡¶È¼ïÊÌ¤Ç¤Ï33¶È¼ïÃæ29¶È¼ï¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê¡£1°Ì¤Ï°åÌôÉÊ¤Ç¡¢°Ê²¼¡¢ÈóÅ´¶âÂ°¡¢ÉÔÆ°»º¡¢¿©ÎÁ¤¬Â³¤¤¤¿¡£ÃÍ²¼¤¬¤ê¾å°Ì¤Ë¤Ï¶âÂ°À½ÉÊ¡¢¾ðÊó¡¦ÄÌ¿®¡¢¥´¥àÀ½ÉÊ¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥×¥é¥¹´óÍ¿ÅÙ¥È¥Ã¥×¤Ï£Ô£Ä£Ë <6762>¤Ç¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ò59.66±ß²¡¤·¾å¤²¡£¼¡¤¤¤ÇÃæ³°Ìô <4519>¤¬34.19±ß¡¢ÆüÅìÅÅ <6988>¤¬28.24±ß¡¢¥½¥Ëー£Ç <6758>¤¬23.57±ß¡¢¥Õ¥¸¥¯¥é <5803>¤¬22.23±ß¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¤¥Ê¥¹´óÍ¿ÅÙ¤Ï283.78±ß¤Î²¡¤·²¼¤²¤Ç£Ó£Â£Ç <9984>¤¬¥È¥Ã¥×¡£°Ê²¼¡¢¥¢¥É¥Æ¥¹¥È <6857>¤¬110.97±ß¡¢Åì¥¨¥ì¥¯ <8035>¤¬75.21±ß¡¢¥ê¥¯¥ëー¥È <6098>¤¬5.11±ß¡¢£È£Ï£Ù£Á <7741>¤¬5.1±ß¤ÈÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡¶È¼ïÊÌ¤Ç¤Ï33¶È¼ïÃæ29¶È¼ï¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê¡£1°Ì¤Ï°åÌôÉÊ¤Ç¡¢°Ê²¼¡¢ÈóÅ´¶âÂ°¡¢ÉÔÆ°»º¡¢¿©ÎÁ¤¬Â³¤¤¤¿¡£ÃÍ²¼¤¬¤ê¾å°Ì¤Ë¤Ï¶âÂ°À½ÉÊ¡¢¾ðÊó¡¦ÄÌ¿®¡¢¥´¥àÀ½ÉÊ¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹