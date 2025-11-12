東証スタンダード（前引け）＝値上がり優勢、ジオマテック、ＢＴＣＪＰＮがS高 東証スタンダード（前引け）＝値上がり優勢、ジオマテック、ＢＴＣＪＰＮがS高

12日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数990、値下がり銘柄数376と、値上がりが優勢だった。



個別ではジオマテック<6907>、Ｂｉｔｃｏｉｎ Ｊａｐａｎ<8105>がストップ高。ユビキタスＡＩ<3858>、岡野バルブ製造<6492>は一時ストップ高と値を飛ばした。イチケン<1847>、森組<1853>、日本ドライケミカル<1909>、北海道コカ・コーラボトリング<2573>、シノブフーズ<2903>など33銘柄は年初来高値を更新。札幌臨床検査センター<9776>、助川電気工業<7711>、愛眼<9854>、フィンテック グローバル<8789>、ウェーブロックホールディングス<7940>は値上がり率上位に買われた。



一方、ハピネス・アンド・ディ<3174>が年初来安値を更新。扶桑電通<7505>、戸田工業<4100>、シンデン・ハイテックス<3131>、シリウスビジョン<6276>、トレードワークス<3997>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

