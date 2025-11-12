LEX、最新アルバム『Original』発売決定＋先行シングル「普通の人間だって言えないよ」本日リリース
LEXが、11月26日に最新アルバム『Original』のリリースすることを発表した。
LEXのSNSでは収録曲も公開されており、これまでSoundCloudやライブでのみ披露し、話題になっていた楽曲などがトラックリストに名を連ねている。
さらに、アルバムの先行シングル曲「普通の人間だって言えないよ」が本日リリースされた。意中の相手の前では背伸びしてしまう一方で、実は「普通の人間」であるという等身大の自分を明かせずにいる葛藤や心の揺れを描写した一曲となっているという。
最新アルバム『Original』のアナウンスに合わせてLEXオフィシャルサイトが開設された。「Orginal」のアートワークやミュージックビデオが見れるほか、今後のライブ情報なども掲載される予定だ。
また、このタイミングで2026年2月から3月にかけて開催される、全国5大都市Zeppツアー＜Original＞のオフィシャル1次チケットの応募が本日正午より開始。
◼︎先行シングル「普通の人間だって言えないよ」
配信URL：https://lexzzz.lnk.to/Original
■＜LEX Zepp Tour 2026 “Original”＞
2026年
2月15日（日）＠Zepp Nagoya
OPEN: 17:00 START: 18:00
2月20日（金）＠Zepp Sapporo
OPEN: 18:00 START: 19:00
2月26日（木）＠Zepp Osaka Bayside
OPEN: 18:00 START: 19:00
2月27日（金）＠Zepp Fukuoka
OPEN: 18:00 START: 19:00
3月3日（火）＠Zepp Haneda （TOKYO）
OPEN: 18:00 START: 19:00
1Fスタンディング: ￥6,000（税込）D代別
2F指定席: ￥7,000（税込） D代別
オフィシャル1次先行（先着）
受付期間：11月12日（水）12:00〜11月16日（日）23:59
受付URL：https://eplus.jp/lex/
