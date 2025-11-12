12日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数442、値下がり銘柄数132と、値上がりが優勢だった。



個別ではタスキホールディングス<166A>、エクサウィザーズ<4259>、Ｗｅｌｂｙ<4438>、ＭＴＧ<7806>がストップ高。ＶＲＡＩＮ Ｓｏｌｕｔｉｏｎ<135A>、ランディックス<2981>、富士山マガジンサービス<3138>、ｅＷｅＬＬ<5038>、ＧＭＯメディア<6180>など11銘柄は年初来高値を更新。イオレ<2334>、旅工房<6548>、トヨコー<341A>、ヘリオス<4593>、フューチャーリンクネットワーク<9241>は値上がり率上位に買われた。



一方、ＲＯＸＸ<241A>がストップ安。メディア総研<9242>は一時ストップ安と急落した。クラシコ<442A>、ビザスク<4490>、カバー<5253>、ＧＥＮＤＡ<9166>、ＧＲＣＳ<9250>など7銘柄は年初来安値を更新。エアークローゼット<9557>、ネットスターズ<5590>、スポーツフィールド<7080>、セレンディップ・ホールディングス<7318>、ＷＡＳＨハウス<6537>は値下がり率上位に売られた。



