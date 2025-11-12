ETF売買代金ランキング＝12日前引け
12日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 76447 -14.1 44470
２. <1357> 日経Ｄインバ 10773 29.0 5805
３. <1540> 純金信託 8651 -32.9 19875
４. <1360> 日経ベア２ 8293 100.5 142.6
５. <1458> 楽天Ｗブル 7022 -18.8 52730
６. <1321> 野村日経平均 5018 -25.5 52880
７. <1568> ＴＰＸブル 4975 44.7 695.4
８. <1306> 野村東証指数 4915 61.0 3520.0
９. <1579> 日経ブル２ 4604 -37.7 478.7
10. <2644> ＧＸ半導日株 2523 18.1 2416
11. <1459> 楽天Ｗベア 1858 51.7 235
12. <2036> 金先物Ｗブル 1370 -57.4 164250
13. <1542> 純銀信託 1211 -10.8 23445
14. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1141 -16.7 68270
15. <1545> 野村ナスＨ無 1125 49.2 40020
16. <1329> ｉＳ日経 1071 -22.6 5300
17. <1320> ｉＦ日経年１ 818 -6.0 52670
18. <1343> 野村ＲＥＩＴ 807 -6.3 2170.5
19. <1489> 日経高配５０ 754 96.9 2673
20. <1326> ＳＰＤＲ 704 -43.0 58690
21. <1328> 野村金連動 675 -10.4 15220
22. <1330> 上場日経平均 657 -8.2 52920
23. <1655> ｉＳ米国株 652 -21.6 764.1
24. <1615> 野村東証銀行 646 109.7 479.9
25. <314A> ｉＳゴールド 627 -69.6 302.8
26. <1398> ＳＭＤリート 618 66.1 2074.5
27. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 564 -16.1 2409
28. <1367> ｉＦＴＰＷブ 524 235.9 53640
29. <1356> ＴＰＸベア２ 453 164.9 178.4
30. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 443 -19.9 61640
31. <1358> 上場日経２倍 423 -31.6 84180
32. <2516> 東証グロース 386 152.3 572.4
33. <2038> 原油先Ｗブル 369 434.8 1539
34. <2244> ＧＸＵテック 365 -65.1 3161
35. <2631> ＭＸナスダク 331 3.1 28375
36. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 297 -44.0 30510
37. <200A> 野村日半導 285 -63.2 2255
38. <1475> ｉＳＴＰＸ 280 382.8 346.7
39. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 280 -44.9 649.3
40. <1346> ＭＸ２２５ 264 -40.5 52900
41. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 258 -49.7 1116
42. <1308> 上場東証指数 254 21.0 3478
43. <2559> ＭＸ全世界株 249 -5.3 25740
44. <1557> ＳＰＤＲ５百 248 11.2 105750
45. <1597> ＭＸＪリート 215 437.5 2081
46. <1571> 日経インバ 214 -88.9 415
47. <1678> 野村インド株 207 39.9 357.7
48. <2865> ＧＸＮカバコ 206 47.1 1182
49. <1671> ＷＴＩ原油 202 320.8 3073
50. <1305> ｉＦＴＰ年１ 201 -20.2 3556.0
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
