　12日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　 76447　　 -14.1　　　 44470
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 10773　　　29.0　　　　5805
３. <1540> 純金信託　　　　　8651　　 -32.9　　　 19875
４. <1360> 日経ベア２　　　　8293　　 100.5　　　 142.6
５. <1458> 楽天Ｗブル　　　　7022　　 -18.8　　　 52730
６. <1321> 野村日経平均　　　5018　　 -25.5　　　 52880
７. <1568> ＴＰＸブル　　　　4975　　　44.7　　　 695.4
８. <1306> 野村東証指数　　　4915　　　61.0　　　3520.0
９. <1579> 日経ブル２　　　　4604　　 -37.7　　　 478.7
10. <2644> ＧＸ半導日株　　　2523　　　18.1　　　　2416
11. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1858　　　51.7　　　　 235
12. <2036> 金先物Ｗブル　　　1370　　 -57.4　　　164250
13. <1542> 純銀信託　　　　　1211　　 -10.8　　　 23445
14. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1141　　 -16.7　　　 68270
15. <1545> 野村ナスＨ無　　　1125　　　49.2　　　 40020
16. <1329> ｉＳ日経　　　　　1071　　 -22.6　　　　5300
17. <1320> ｉＦ日経年１　　　 818　　　-6.0　　　 52670
18. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 807　　　-6.3　　　2170.5
19. <1489> 日経高配５０　　　 754　　　96.9　　　　2673
20. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 704　　 -43.0　　　 58690
21. <1328> 野村金連動　　　　 675　　 -10.4　　　 15220
22. <1330> 上場日経平均　　　 657　　　-8.2　　　 52920
23. <1655> ｉＳ米国株　　　　 652　　 -21.6　　　 764.1
24. <1615> 野村東証銀行　　　 646　　 109.7　　　 479.9
25. <314A> ｉＳゴールド　　　 627　　 -69.6　　　 302.8
26. <1398> ＳＭＤリート　　　 618　　　66.1　　　2074.5
27. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 564　　 -16.1　　　　2409
28. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 524　　 235.9　　　 53640
29. <1356> ＴＰＸベア２　　　 453　　 164.9　　　 178.4
30. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 443　　 -19.9　　　 61640
31. <1358> 上場日経２倍　　　 423　　 -31.6　　　 84180
32. <2516> 東証グロース　　　 386　　 152.3　　　 572.4
33. <2038> 原油先Ｗブル　　　 369　　 434.8　　　　1539
34. <2244> ＧＸＵテック　　　 365　　 -65.1　　　　3161
35. <2631> ＭＸナスダク　　　 331　　　 3.1　　　 28375
36. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 297　　 -44.0　　　 30510
37. <200A> 野村日半導　　　　 285　　 -63.2　　　　2255
38. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 280　　 382.8　　　 346.7
39. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 280　　 -44.9　　　 649.3
40. <1346> ＭＸ２２５　　　　 264　　 -40.5　　　 52900
41. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 258　　 -49.7　　　　1116
42. <1308> 上場東証指数　　　 254　　　21.0　　　　3478
43. <2559> ＭＸ全世界株　　　 249　　　-5.3　　　 25740
44. <1557> ＳＰＤＲ５百　　　 248　　　11.2　　　105750
45. <1597> ＭＸＪリート　　　 215　　 437.5　　　　2081
46. <1571> 日経インバ　　　　 214　　 -88.9　　　　 415
47. <1678> 野村インド株　　　 207　　　39.9　　　 357.7
48. <2865> ＧＸＮカバコ　　　 206　　　47.1　　　　1182
49. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 202　　 320.8　　　　3073
50. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　 201　　 -20.2　　　3556.0
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


株探ニュース