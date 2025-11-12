堀未央奈、ミニワンピ姿で美脚スラリ「理想のスタイル」「お人形さんみたい」の声
【モデルプレス＝2025/11/12】元乃木坂46の堀未央奈が11月11日、自身のInstagramを更新。ミニワンピース姿で美しい脚を披露した。
【写真】元乃木坂46人気メン「理想のスタイル」話題のミニワンピース姿
堀は「”女優めし”いよいよ今夜24：45〜 フジテレビにて放送開始です！」と自身が主演を務めるフジテレビ系ドラマ「女優めし」（毎週火曜深夜0時45分〜※関東ローカル）を告知。ふわりとしたミニワンピースにロングブーツ姿のショットを公開し、スラリと伸びた美しい脚を披露した。
また、「女優めし」の原作漫画家・藤川よつ葉氏からのイラスト色紙も公開している。
この投稿に、ファンからは「ガーリーなコーデ可愛い」「脚長すぎ」「理想のスタイル」「お人形さんみたい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆堀未央奈、ミニワンピ姿で美脚披露
◆堀未央奈の投稿に反響
