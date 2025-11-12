様々なものの価格が上がっているいま、物価の最前線で働く方にいまの傾向を伺います。



札幌市豊平区のスーパー、キテネ食品館・月寒店です。



本格的な冬へと近づく中で、いまが旬の野菜の価格はどうなっているのでしょうか。



雪が降るなど寒くなりましたが、野菜の価格に影響はありますか？



（田中圭太社長）「これから徐々に道産野菜の収穫が終わりに近づいてくるので、だんだんと葉物野菜を中心に価格が上がってくる時期ですね」





２０２４年のいま時期には平年と比べておよそ２倍（１玉４００円程度）の価格になっていたキャベツのいまの価格は１玉１７１円。少し上がった印象がありますが、これは平年と比べてどのくらい高い？（田中圭太社長）「いまの価格は平年と比べて７割ほど高い」１０月は値段が安くなって狙い目だったはずでは？（田中圭太社長）「ここ１週間で道内の天候が悪くなって収穫量が減ったため、仕入れ価格が毎日変わっている状況。販売価格が高くなったり安くなったりして、先行きは分からない状況ですね」キャベツの価格が高くなっている中で、いまおすすめの野菜は？（田中圭太社長）「狙い目は鍋の具材としても需要の高くなる道産の白菜と大根、そして長ネギ。２～３週間前から平年並みの価格に落ち着いています」１１月１２日の価格は、白菜は２分の１カットサイズで１１７円、大根は１本１１７円、長ネギは３～４本入って１袋１４９円ですね。鍋ものやスープに入れても美味しい野菜が、いつも通りの価格で買えるのは嬉しいですね。この価格はいつまで続きますか？（田中圭太社長）「２週間後くらいまではこの価格が続くと思います。ただ道産の収穫が終わる２週間後以降には店頭の野菜が道産から関東産に変わり、価格が３割から５割高くなると思います」そのほか何かおすすめの野菜はありますか？（田中圭太社長）「あとは、いまが旬の道産の長いもです。今週から新物が平年並みの価格で店頭に並び始めました」道産の長いものいまの価格は１００グラムあたり４１円。この価格はいつまで続きますか？（田中圭太社長）「長いもは１２月の上旬ごろまではいまの価格が続くと思います」季節の変わり目で野菜の価格からは目が離せないですね。