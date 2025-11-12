工藤静香「久しぶりに会えた美人」人気女優との再会2ショット公開「目の保養」「見惚れてしまう」と反響
【モデルプレス＝2025/11/12】歌手の工藤静香が10日、自身のInstagramを更新。「久しぶりに会えた美人」との再会ショットを公開した。
【写真】キムタクの55歳妻、美人女優とハグ
工藤は「久しぶりに会えた美人な後藤久美子ちゃん！相変わらず本当に美しい」と女優の後藤久美子とのハグショットを公開。「日本にはお仕事で戻ってきていています！次の作品は何だろ！が楽しみ」と現在はスイス・ジュネーブを拠点にしている後藤との再会を喜んだ。
また工藤の楽曲の「in the sky」（1998年発売／「きらら」B面）のにまつわるエピソードとして「渋谷でレコーディングをしている時に彼女が差し入れを持って遊びに来てくれたのを覚えています。口の中でふわっと溶ける甘くて軽い美味しいお菓子だったなぁ」とつづっている。
この投稿には「目の保養」「見惚れてしまう」「奇跡のような2ショット」「お2人とも年の重ね方が素敵」「口元が似てる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】キムタクの55歳妻、美人女優とハグ
◆工藤静香、後藤久美子との再会
工藤は「久しぶりに会えた美人な後藤久美子ちゃん！相変わらず本当に美しい」と女優の後藤久美子とのハグショットを公開。「日本にはお仕事で戻ってきていています！次の作品は何だろ！が楽しみ」と現在はスイス・ジュネーブを拠点にしている後藤との再会を喜んだ。
◆工藤静香の投稿に反響
この投稿には「目の保養」「見惚れてしまう」「奇跡のような2ショット」「お2人とも年の重ね方が素敵」「口元が似てる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】