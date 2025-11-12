宮崎あおい、素肌輝くノースリワンピ姿にファン歓喜「癒された」「爽やかで素敵」
【モデルプレス＝2025/11/12】俳優の大泉洋が主演を務めるテレビ朝日系ドラマ「ちょっとだけエスパー」（毎週火曜よる9時〜）公式Instagramが11月11日、更新された。大泉と女優の宮崎あおい（※「崎」は正式には「たつさき」）の2ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】39歳女優「こんな奥さん欲しい」話題のノースリワンピ姿
【Not Sponsored 記事】
◆宮崎あおい、ノースリーブワンピ姿で大泉洋と2ショット
「デート中のぶんちゃんと四季ちゃん」と記された投稿で、大泉演じる文太と宮崎演じる四季の2ショットを公開。薄いベージュのノースリーブワンピースを着用した宮崎が大泉と横に並び笑顔を向けており、スラリと伸びた腕をのぞかせている。
◆宮崎あおいの「四季ちゃん」ショットに反響
この投稿に、ファンからは「四季ちゃんとデートしたい」「可愛すぎる」「爽やかで素敵」「癒された」「こんな奥さん欲しい」などと反響が寄せられている。
◆大泉洋×宮崎あおい「ちょっとだけエスパー」
本作は、主演・大泉×脚本・野木亜紀子氏という最強タッグで世界に贈るジャパニーズ・ヒーロードラマ。会社をクビになり、人生詰んだどん底サラリーマンが再就職した会社で“ちょっとだけ”エスパーになり、仲間たちと世界を救う？さらに、“人を愛してはいけない”という不条理で不可解なルールまで課されたうえに、見知らぬ女性と夫婦として生活しなければならない、という“ちょっと不思議なSFラブロマンス”となっている。大泉は、どん底サラリーマンから“ちょっとだけ”エスパーになった主人公・文太を、宮崎は文太と夫婦生活を送ることになる謎の女性・四季を演じる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】