「ちょっとだけエスパー」四季（宮崎あおい）、能力開花 OPの伏線回収に注目集まる「最初からヒントあったんだ」「当てた人すごい」
【モデルプレス＝2025/11/12】俳優の大泉洋が主演を務めるテレビ朝日系ドラマ「ちょっとだけエスパー」（毎週火曜よる9時〜）の第4話が、11日に放送された。四季（宮崎あおい※「崎」は正式には「たつさき」）の能力に反響が寄せられている。＜※ネタバレあり＞
【写真】「ちょっとだけエスパー」登場人物の名前の秘密
本作は、主演・大泉✕脚本・野木亜紀子氏という最強タッグで世界に贈るジャパニーズ・ヒーロードラマ。会社をクビになり、人生詰んだどん底サラリーマンが再就職した会社で“ちょっとだけ”エスパーになり、仲間たちと世界を救う？さらに、“人を愛してはいけない”という不条理で不可解なルールまで課されたうえに、見知らぬ女性と夫婦として生活しなければならない、という“ちょっと不思議なSFラブロマンス”となっている。
文太（大泉）たちが飲んでいる、エスパーを発現させるための“Eカプセル”を、風邪薬と間違えて飲んでしまった四季。能力が開花していないか気にする文太だったが、異変はなかなか起こらなかった。そんな中、四季が誕生日を迎え、一緒にプレゼントを選びに行った日のこと。自宅で祝福しようと、四季がケーキのろうそくの火を吹き消した瞬間、強い威力の風で文太をふっ飛ばしてしまった。
放送後、野木氏はX（旧Twitter）にて第4話の台本表紙のイラストを公開。毎話、その話に関係する人物が描かれており、第4話は、文太・四季・桜介（ディーン・フジオカ）・半蔵（宇野祥平）・円寂（高畑淳子）・市松（北村匠海）、それぞれの顔イラストに1粒のカプセルを加えると、能力がわかる計算式になっている。文太の「＝」の先には心が読めることを意味するハートマークがあり、今まで「？」だった四季の「＝」の先には風を意味するマークが追加されていた。なお、ラストで謎の女・久条（向里祐香）からもらったカプセルを飲んだ市松は「？」が記されている。
グッズやオープニングに使用されている所属会社とエージェントナンバー、能力の絵が描かれたタグには、風のマークが入っていたこともあり、視聴者からは「やっぱり風だった」「最初からヒントあったんだ」「当てた人すごい」「見事な伏線回収」「何で風なんだろう」「台本の変化面白い」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
◆大泉洋主演「ちょっとだけエスパー」
◆「ちょっとだけエスパー」四季（宮崎あおい）の能力開花
◆「ちょっとだけエスパー」OPの伏線回収に注目集まる
