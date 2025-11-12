「じゃあ、あんたが作ってみろよ」人気芸人が一瞬登場 鮎美（夏帆）の“婚活相手”役に「絶妙にイラっとさせるキャラ」「演技上手い」と驚きの声【ネタバレあり】
【モデルプレス＝2025/11/12】女優の夏帆と俳優の竹内涼真がW主演を務めるTBS系火曜ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」（毎週火曜よる10時〜）の第6話が、11日に放送された。人気芸人が登場し、話題を呼んでいる。＜※ネタバレあり＞
【写真】夏帆＆竹内涼真W主演「あんたが」一瞬登場した人気芸人
原作は、第26回手塚治虫文化賞・新生賞の受賞歴を持つ谷口菜津子による同名漫画（ぶんか社）。プロポーズ直後に別れてしまった山岸鮎美（夏帆）と亭主関白思考な海老原勝男（竹内）が、「料理を作る」というきっかけを通じて、“当たり前”と思っていたものを見つめ直し成長していく、2人の成長＆再生ロマンスコメディとなっている。
恋人のミナト（青木柚）から「結婚願望がない」と突然の別れを告げられた鮎美はある日、同僚に誘われ、年収900万円以上の男性限定の婚活パーティーに参加。すると、会場でひとりになった鮎美に、参加男性の坂口が「すごいね！髪色」と話しかけてきた。
坂口は「何でその色にしようと思ったの？」「普段何してるときが1番楽しい？」と積極的に質問を投げかけてくる。鮎美が戸惑いながら「料理とか…？」と返すと、坂口は「へえ〜！いい奥さんになりそう」「山岸さんは結婚してもずっと今の仕事を続けていきたい？」と遠慮なく質問し続け、鮎美は目を泳がせて「あはは…どうですかね」と苦笑いした。
鮎美が婚活パーティーで出会った坂口を演じたのは、お笑いコンビ・相席スタートの山添寛。視聴者からは「山添さん！？」「突然山添さん出てきてビックリ」「一瞬で空気変えた」「年収900万円以上の雰囲気ある」「演技上手い」「絶妙にイラっとさせるキャラだった」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
