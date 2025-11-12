『パウ・パトロール』映画最新作、来年夏公開決定！ 恐竜巻き込み大ピンチ!?
アニメ『パウ・パトロール』の映画最新作『パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー』が、2026年夏に日本公開されることが決定した。
“パウパト”の愛称で大人気のアニメシリーズ『パウ・パトロール』。2021年公開の劇場版第1弾『パウ・パトロール ザ・ムービー』は、国内累計興行収入約2.9億円。続く2023年公開の第2弾『パウ・パトロール ザ・マイティ・ムービー』では約9.3億円を記録し、前作比約320％という驚異の数字をたたき出すなど、“パウパト”人気は急上昇中だ。
そしてこのたび、子どもから大人までを虜にし、今最も注目を集めるシリーズへと成長した“パウパト”の劇場版第3弾となる最新作が、2026年夏に全国公開されることが決定した。
巻き起こるさまざまなトラブルに立ち向かうリーダー・ケントと、個性豊かな子犬たちからなるチーム“パウ・パトロール”。「どんなトラブルも、パウ・パトロールならパウフェクト！」を合言葉に、それぞれの特技を生かして大活躍。今回の舞台は、島の恐竜たちを巻き込んだまさに“ダイノサイズ”の大ピンチ!? さらなる“パウジョンアップ”でパウっと解決する“パウ・パトロール”たちを、映画館で応援しよう。
さらに、11月14日より全国の映画館で公開される『ラブル＆クルー IN シアター』の上映後、ケントから『パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー』の公開をお知らせするスペシャル告知映像が流れることが決定した。この映像は劇場での『ラブル＆クルー IN シアター』上映後でしか見ることができない激レア映像。この機会にうれしい大ニュースをケントから直接受け取ってほしい。
